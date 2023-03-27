Um professor, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia após denúncias de assédio contra alunas de uma escola estadual no município da Serra. O educador foi conduzido à unidade policial nesta segunda-feira (27). Os nomes do colégio e do bairro não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas.
Segundo a Polícia Militar, duas mães relataram que as filhas tinham recebido mensagem do professor de cunho sexual, em redes sociais.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a direção do colégio tomou conhecimento do suposto assédio no fim da tarde da última sexta-feira (24), ao ser procurada por um grupo de pais. Uma conversa foi marcada para a manhã desta segunda, para relatarem o ocorrido.
"Após ouvir as queixas, a gestora informou que o caso seria submetido à corregedoria da Sedu, para os encaminhamentos necessários. A Polícia Militar esteve no local e o professor, então, foi conduzido à delegacia para que as providências cabíveis sejam tomadas", completou a Sedu, em nota. Questionada, a pasta não detalhou se o professor seria afastado ou não.
Professor de escola da Serra é levado à delegacia após denúncia de assédio
Já a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) onde, após análise preliminar dos fatos, foi constatado que a situação não se tratava de flagrante delito. Os responsáveis pelas crianças registraram um boletim de ocorrência, houve atendimento pela assistente social e o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para instauração de inquérito policial, apuração dos fatos e diligências que o fato requer".