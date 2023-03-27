Professor de escola da Serra é levado à delegacia após denúncia de assédio

"Após ouvir as queixas, a gestora informou que o caso seria submetido à corregedoria da Sedu, para os encaminhamentos necessários. A Polícia Militar esteve no local e o professor, então, foi conduzido à delegacia para que as providências cabíveis sejam tomadas", completou a Sedu, em nota. Questionada, a pasta não detalhou se o professor seria afastado ou não.