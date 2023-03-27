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Alívio no calorão?

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

Os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia saíram nesta segunda-feira (27); o de maior risco é válido até a manhã desta terça (28) e se estende por 37 municípios

Publicado em 27 de Março de 2023 às 16:16

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 mar 2023 às 16:16
alerta
Regiões mais ao Sul do Estado estão com riscos de chuvas nesta segunda e terça-feira Crédito: Divulgação | Inmet
Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (27). Eles valem principalmente para as regiões do Sul do Estado, mas também compreendem cidades da Grande Vitória. Em alguns municípios, os ventos podem chegar até 100 km/h.
O primeiro aviso foi o amarelo, que indica perigo potencial. Ele começou às 9h58 e vai até o final desta segunda-feira (27). Ao todo, 54 cidades podem ter chuva de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. 
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades:
Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja cidades
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivácqua 
  8. Baixo Guandu 
  9. Bom Jesus do Norte 
  10. Brejetuba 
  11. Cachoeiro de Itapemirim 
  12. Cariacica 
  13. Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição do Castelo 
  16. Divino de São Lourenço 
  17. Domingos Martins 
  18. Dores do Rio Preto 
  19. Fundão 
  20. Guaçuí 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24. Ibitirama 
  25. Iconha 
  26. Irupi 
  27. Itaguaçu 
  28. Itapemirim 
  29. Itarana 
  30. Iúna 
  31. Jerônimo Monteiro 
  32. João Neiva 
  33. Laranja da Terra 
  34. Linhares 
  35. Marataízes 
  36. Marechal Floriano 
  37. Marilândia 
  38. Mimoso do Sul 
  39. Muniz Freire 
  40. Muqui 
  41. Piúma 
  42. Presidente Kennedy 
  43. Rio Novo do Sul 
  44. Santa Leopoldina 
  45. Santa Maria de Jetibá 
  46. Santa Teresa 
  47. São José do Calçado 
  48. São Roque do Canaã 
  49. Serra 
  50. Vargem Alta 
  51. Venda Nova do Imigrante 
  52. Viana 
  53. Vila Velha 
  54. Vitória

Alerta laranja

O alerta laranja, segundo maior na escala de risco, indica perigo para 37 cidades. Ele começou às 15h desta segunda e é válido até 10h desta terça-feira (28). Nos municípios, o acumulado de chuva pode chegar a 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivácqua 
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo 
  12. Divino de São Lourenço 
  13. Domingos Martins 
  14. Dores do Rio Preto 
  15. Guaçuí 
  16. Guarapari 
  17. Ibatiba 
  18. Ibitirama 
  19. Iconha 
  20. Irupi 
  21. Itapemirim 
  22. Iúna 
  23. Jerônimo Monteiro 
  24. Marataízes 
  25. Marechal Floriano 
  26. Mimoso do Sul 
  27. Muniz Freire 
  28. Muqui 
  29. Piúma 
  30. Presidente Kennedy 
  31. Rio Novo do Sul 
  32. Santa Maria de Jetibá 
  33. São José do Calçado 
  34. Vargem Alta 
  35. Venda Nova do Imigrante 
  36. Viana 
  37. Vila Velha

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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