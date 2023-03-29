Tubarão-baleia: as imagens no ES do considerado maior peixe do mundo

A necrópsia realizada não encontrou materiais estranhos no estômago do animal

, como plásticos ou borrachas, comuns nos lixos oceânicos. Também não foram achadas marcas que pudessem sugerir algum ferimento por rede ou atropelamento de embarcação.

O animal parecia ser saudável e bem nutrido, com significativa camada de gordura, porém foram coletadas amostras de tecidos que, após exames,

poderão apontar possíveis doenças ou contaminação

, sobretudo o que causou a morte do animal.