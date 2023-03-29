Tubarão-baleia: as imagens no ES do considerado maior peixe do mundo

O animal parecia ser saudável e bem nutrido, com significativa camada de gordura, porém foram coletadas amostras de tecidos que, após exames, poderão apontar possíveis doenças ou contaminação, sobretudo o que causou a morte do animal.
Tubarão-baleia rebocado para um estaleiro de Vila Velha
+ sobre a espécie
O tubarão-baleia vive em águas rasas costeiras e em mar aberto, em quase todos os oceanos tropicais e subtropicais, sendo encontrado em toda a costa brasileira. Apesar disso, a espécie está classificada como ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e listada como vulnerável pela Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas, Ministério do Meio Ambiente.
Apesar de seu tamanho os tubarões-baleia são filtradores, alimentando-se de pequenos organismos como ovos e larvas de peixes e invertebrados