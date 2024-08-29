Baleia-jubarte encalha em praia de São Mateus

Uma baleia jubarte foi encontrada nesta quinta-feira (29), a cerca de três quilômetros do Bosque de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a veterinária e responsável técnica do Projeto Baleia Jubarte, Samira Costa, trata-se de um animal adulto com aproximadamente 13,20 metros de comprimento.
Segundo a veterinária, não foi possível identificar se a jubarte era macho ou fêmea, visto que o animal apresentava mordidas de tubarão, além do estado de decomposição.
A especialista acrescentou que o encalhe de baleias-jubarte é comum entre os meses de julho a novembro, período em que o animal segue para as águas brasileiras para reprodução.
De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, até o momento, foram registrados 50 encalhes da espécie no litoral brasileiro, sendo 11 no Espírito Santo. No ano mesmo período do ano passado, foram registradas 65 ocorrências de encalhes.