Baleia-jubarte encalha em praia de São Mateus

Baleia-jubarte é encontrada encalhada em praia de São Mateus Crédito: GABRIEL CORREIA

Uma baleia jubarte foi encontrada nesta quinta-feira (29), a cerca de três quilômetros do Bosque de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a veterinária e responsável técnica do Projeto Baleia Jubarte, Samira Costa, trata-se de um animal adulto com aproximadamente 13,20 metros de comprimento.

Segundo a veterinária, não foi possível identificar se a jubarte era macho ou fêmea, visto que o animal apresentava mordidas de tubarão, além do estado de decomposição.

A especialista acrescentou que o encalhe de baleias-jubarte é comum entre os meses de julho a novembro, período em que o animal segue para as águas brasileiras para reprodução.