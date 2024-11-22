ES terá chuva no fim de semana e Defesa Civil alerta para áreas de risco

Na manhã desta sexta-feira (22), dois novos alertas para o risco de chuva foram emitidos pelo Inmet. As regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte do Norte estão sob alerta amarelo, indicando até 50 mm de chuva em um dia. A maior parte da região Norte está sob alerta laranja, com possibilidade de até 100 mm em um dia. Os alertas são válidos até as 10h de sábado (23).

Previsão é de chuva para o fim de semana no ES Crédito: Reprodução | Incaper

Previsão dia a dia:

Sexta-feira (22): O tempo permanece instável em todo o Espírito Santo, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva, em alguns momentos ao longo do dia, em todas as regiões. Em áreas da Região Serrana, há possibilidade de trovoadas no período da tarde e noite. As temperaturas caem um pouco em todas as regiões.



O tempo permanece instável em todo o Espírito Santo, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva, em alguns momentos ao longo do dia, em todas as regiões. Em áreas da Região Serrana, há possibilidade de trovoadas no período da tarde e noite. As temperaturas caem um pouco em todas as regiões. Sábado (23): O tempo permanece instável e encoberto em todo o Estado. A rápida passagem de uma frente fria pelo Estado e aos ventos oceânicos trazem umidade do mar em direção ao litoral. Chove em todas as regiões. As temperaturas seguem abaixo do esperado para esta época do ano.



O tempo permanece instável e encoberto em todo o Estado. A rápida passagem de uma frente fria pelo Estado e aos ventos oceânicos trazem umidade do mar em direção ao litoral. Chove em todas as regiões. As temperaturas seguem abaixo do esperado para esta época do ano. Domingo (24): O sol aparece um pouco, entre muitas nuvens, e chove em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Espírito Santo, devido à entrada de umidade marítima, trazida por ventos costeiros. As temperaturas terão pequeno aumento, mas seguem agradáveis na maioria das regiões.



Na avaliação do coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, coronel Ferrari, a chuva registrada nas últimas horas no Espírito Santo está "dentro do previsto". O coronel afirma, no entanto, que é preciso ter atenção ao risco de muita chuva em um curto período – situação que pode causar transtornos.

"Choveu conforme previsto, o dia todo [quinta-feira], mas sem grandes intercorrências. Foram pequenos impactos em algumas cidades. O nível de chuva está dentro do esperado para a época. A chuva prevista para hoje [sexta-feira], entre Aracruz e Alfredo Chaves, pode ser significativa e pode causar muitos transtornos" Coronel Ferrari - Coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual

A área citada pelo coronel, entre as regiões Norte e Serrana, envolve municípios com maior risco de chuva forte. Em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o coronel ressaltou que o volume de chuva previsto para o período não indica, necessariamente, um risco. A concentração de chuva durante o dia, no entanto, deve determinar o grau de risco para a região. Ou seja, muita chuva em poucas horas pode significar preocupação.

"A faixa de Aracruz até Alfredo Chaves tem um risco maior de acontecer um fenômeno intenso. Caso haja algum problema, há maior chance de acontecer nesta área", afirma.

Coronel Ferrari, da Defesa Civil, explica quais sinais podem indicar risco próximo às residências Crédito: Ronaldo Rodrigues

Ainda segundo coronel Ferrari, quem mora em área de risco, independente do município, deve ter atenção. "Começou a chover, vigie o nível da água. Considere sair de casa e ir para a casa de parentes. A chuva agrava o risco", cita o representante da Defesa Civil.