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Venda Nova do Imigrante

Motorista registra "cachoeira" em penhasco no ES que viralizou com "meme do ônibus"

O trecho da BR 262 foi atingido por chuva forte por volta de 13h desta quinta (21), o que formou uma 'cachoeira' no local situado na região Serrana, que ficou conhecida nacionalmente através de uma charge

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2024 às 20:47
Um dos penhascos capixabas mais famosos no Brasil "virou" uma cachoeira com a chuva forte que atingiu Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (21). O local fica na BR 262 e virou o “meme do ônibus” em todo o Brasil após ser retratado em uma charge do artista gráfico capixaba, Genildo Ronchi, em 2013, mas que viralizou em 2021.
Em gravação feita de dentro do carro do autônomo Alexandre Demétrio, de 40 anos, é possível ver as cascatas caindo de todos os lados da pedra. Alguns motoristas chegam a diminuir a velocidade devido à queda d’água diretamente na pista.
Alexandre seguia sentido Grande Vitória após um tempo em Belo Horizonte. Quando passou pela via, por volta de 13h, a precipitação chegou de forma intensa e tornou a rodovia em uma pista só.
“Foi muita, muita água, muita água. Estava muito ruim a visão para dirigir, e sem contar que praticamente virou uma pista só. Não tinha como passar com o carro muito próximo e estava até perigoso por conta de cair alguma pedra. Tem até um carro estragado aí na imagem, e a cachoeira caindo em cima dele. Foi bem intenso, foi muita água mesmo”, frisou Demétrio.
Mesmo conhecendo o meme, o autônomo acabou não reconhecendo o lugar de primeira. "Já tinha visto, mas não tinha ligado ao fato de ser o mesmo lugar", frisou. 

Sucesso nacional 

“Meme do Ônibus: a paisagem do cartoon existe e fica no ES
“Meme do Ônibus: a paisagem do cartoon existe e fica no ES Crédito: Foto: Reprodução X @JoaoWhite65 / Cartoon: Genildo
A charge que tem como título "O lado bom da vida" foi desenvolvida pelo capixaba foi adaptada para uma série de memes dentro e fora do Brasil. Em entrevista para HZ, em 2021, Genildo confirmou a história.
“A charge foi criada a partir de uma experiência pessoal minha, mas me inspirei na estrada da BR 262, na altura de Venda Nova do Imigrante”, contou.

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