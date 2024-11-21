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Categoria Mirim/Cadete

Joaquim Medeiros busca o título da Super Final do Capixaba de Kart

Joaquim é uma das grandes apostas do automobilismo nacional e acumula ótimos resultados no currículo

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 15:52

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

21 nov 2024 às 15:52
Kartódromo Internacional de Serra recebe a Super final do capixaba Kart.
Kartódromo Internacional de Serra recebe a Super final do capixaba Kart. Crédito: KMCom / Luiz Marsalia Neto
No próximo sábado (23), o Kartódromo Internacional de Serra, na Grande Vitória, será o cenário de uma das mais aguardadas competições do kartismo estadual: a Super Final do Capixaba de Kart 2024. O evento encerrará a temporada com uma rodada tripla, que inclui as 15ª, 16ª e 17ª etapas, prometendo muita adrenalina e velocidade para fãs e pilotos. Entre os destaques, está Joaquim Medeiros, jovem promessa da categoria Mirim/Cadete, que busca sua primeira vitória em casa.
Joaquim tem sido um nome frequente nos pódios do campeonato e se destacou em competições nacionais como a Copa Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa São Paulo Light, onde lidera na categoria Mirim Rookie. Apesar do sucesso fora do Espírito Santo, o piloto ainda persegue o primeiro lugar no Capixaba de Kart, em sua terra natal.
“Meu objetivo é conseguir minha primeira vitória aqui no Capixaba e dar o meu melhor em cada volta. Estou treinando muito para isso”, afirmou o piloto, otimista com os treinos intensos realizados nesta semana.
A programação começa com treinos de aquecimento e classificação para definir o grid de largada, seguidos pelas três corridas que prometem testar a habilidade e a estratégia dos competidores. Para quem não puder comparecer, o canal Kart Capixaba transmitirá as provas ao vivo, ampliando o alcance do evento para além das arquibancadas.
Mais que um encerramento, a Super Final será também um marco para pilotos como Joaquim Medeiros, que encara o desafio como uma preparação para a decisão do título paulista no próximo mês. Com uma agenda cheia e performances consistentes, Joaquim é uma das grandes apostas para o futuro do automobilismo nacional. A expectativa é de uma disputa acirrada que coroará os melhores da temporada e marcará o encerramento de um ano de emoções nas pistas capixabas.

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