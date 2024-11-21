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Fim do ciclo

Flamengo espera Gabigol após 'castigo' e planeja a despedida no Maracanã

Dirigente quebra silêncio sobre decisão de deixar o atacante fora de dois jogos após o título da Copa do Brasil e revela que ainda acreditava em renovação: "Vida que segue"

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2024 às 14:33
Depois de dois jogos afastado, Gabigol prepara o retorno ao Flamengo para o jogo diante do Fortaleza, na próxima terça-feira, fora de casa. Agora, jogador e clube tentam manter a harmonia para encerrar a passagem com uma festa.
Gabigol se lesionou na partida contra o Bolívar
Gabigol se lesionou na partida contra o Bolívar Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na segunda-feira ficou definido que a punição se manteria apenas até quarta. Por isso, o atacante nem viajou com a delegação para Cuiabá.
Mesmo assim, Gabigol tem treinado normalmente com o elenco. Ele foi testado no time e não teve restrições nas atividades. Caberá ao treinador a decisão de usá-lo.
A decisão não foi tomada pela comissão técnica. Filipe Luís apenas aguardou a diretoria informar quando Gabriel poderia retornar aos relacionados.
Flamengo e Gabi agora planejam como será a despedida dele do clube. A ideia é que aconteça em um dos jogos no Maracanã, possivelmente contra o Vitória, o último de 2024. Internamente, os dirigentes já falam em algo à altura da história do atleta na equipe.
A direção afirma que a punição foi somente por atos de indisciplina no vestiário. Dirigentes rechaçam que tenha sido uma represália pelo anúncio do camisa 99 de que deixaria o clube.
A ideia é que Gabigol cumpra agora o contrato até o final. O Flamengo ainda tem mais quatro jogos até o encerramento da temporada. Fortaleza no Castelão, Internacional no Maracanã, Criciúma fora e o Vitória em casa.

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