Duelos decisivos

Feriado com rodada cheia do Brasileirão: Saiba onde assistir aos jogos

A 34ª rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira (19) com 8 jogos, por conta do feriado da Consciência Negra, quinta e sexta dois jogos fecham a rodada

O Botafogo não tomou conhecimento do Vasco e venceu por 3 a 0. (Vitor Silva/Botafogo)

A 34ª rodada do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (19), com duelos importantes na briga contra o rebaixamento e no duelo para o título, faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato. O duelo que abre o feriado é entre Corinthians e Cruzeiro que fazem jogo adiantado por conta da final da Sul-Americana que acontece no sábado (23). Falando em final, os finalistas da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam na Arena MRV, sem público devido à briga da final da Copa do Brasil.

Transmissão:

Quarta-feira (20)





Corinthians x Cruzeiro (11h)

Onde assistir: Premiere





RB Bragantino x São Paulo (16h30)

Onde assistir: Premiere





Athletico-PR x Atlético-GO (16h30)

Onde assistir: Premiere/Amazon prime/ Cazé TV





Criciúma x Vitória (16h30)

Onde assistir: Premiere





Bahia x Palmeiras (18h)

Onde assistir: Premiere





Cuiabá x Flamengo

Onde assistir: Premiere





Grêmio x Juventude (19h)

Onde assistir: Premiere





Atlético-MG x Botafogo (21h30)

Onde assistir: SporTV/Premiere





Quinta-feira (21)





Vasco da Gama x Internacional (20h)

Onde assistir: SporTV x Premiere





Sexta-feira (22)





Fluminense x Fortaleza

Onde assistir: SporTV/Premiere

