Vasco

Carlos Germano quer Léo Jardim na Seleção e pede que goleiro fique no Vasco

Ídolo cruz-maltino pediu para o goleiro criar raízes no clube

3 min de leitura min de leitura

Carlos Germano e Léo Jardim. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Há dois anos em São Januário, Léo Jardim conquistou respeito no Vasco. Próximo ao final da temporada, os vascaínos vivem a expectativa da renovação de contrato do goleiro, que vai até o final de 2025. Quem também torce para que o camisa 1 permaneça em São Januário é o ídolo Carlos Germano.

Responsável pela meta do Vasco, Léo Jardim foi responsável por grandes atuações e defesas de pênaltis importantes tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil. Com moral no clube, o titular tem bom relacionamento com ídolos históricos da Colina. Último jogador brasileiro a representar o Vasco em Copa do Mundo, em 1998, Carlos Germano aproveita a boa forma de Léo Jardim para pedir uma oportunidade ao goleiro na Seleção Brasileira.

Todos os pênaltis defendidos por Léo Jardim em 2024 (* disputas de pênalti vencidas pelo Vasco)

Vasco 0 x 0 Flamengo (Gabigol) - Campeonato Carioca

Vasco 3 x 3 Água Santa (Robles) - Copa do Brasil*

Vasco 3 x 3 Fortaleza (Kervin Andrade) - Copa do Brasil*

Athletico-PR 2 x 1 Vasco (Canobbio) - Copa do Brasil*

Renovação, idolatria em jogo e atual cenário

Carlos Germano e Léo Jardim. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Multicampeão e revelado pelo Vasco, o ex-goleiro Carlos Germano obteve inúmeras conquistas coletivas e individuais ao vestir a cruz de malta. No entanto, o período de glórias e chegada à Seleção Brasileira custou tempo. Estabelecido no gol vascaíno a partir de 1993, o ídolo também viveu períodos de vacas magras, mas sustentou o processo até se tornar uma das grandes figuras do clube.

Apreciador de Léo Jardim, Carlos Germano foi ao Rio de Janeiro, nos últimos dias, a pedido do presidente Pedrinho. Na concentração com os atletas, houve conversas entre o ex-goleiro e o atual titular, que recebeu o conselho do ídolo para permanecer no Vasco e 'criar raízes no clube' para ficar marcado na história cruzmaltina.

- Nós, vascaínos, somos muito gratos ao Léo Jardim pelo que ele vem fazendo na meta vascaína. A gente torce muito para que ele continue no Vasco. Inclusive, eu conversei com ele da última vez que estive no Rio de Janeiro, na concentração dos jogadores, e falei para ele criar raiz dentro do Vasco e se torne um ídolo que fique marcado na nossa história. Ele já sabe muito bem como funciona o nosso clube e ele é muito querido pelo nosso torcedor - revelou Carlos Gemano, que atualmente é o subsecretário de Esportes do Estado do Espírito Santo.

Atualmente, Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, com possibilidade de renovação automática até o encerramento de 2026. Neste momento, ainda não há conversas com o staff do goleiro, que deve receber procura pela extensão do vínculo após o término do Campeonato Brasileiro.

Em período de sondagens, o goleiro mudou de empresário. No meio do ano, Léo Jardim acertou com Paulo Pitombeira, da agência Talents Sports, que também cuida da carreira do companheiro João Victor. Apesar da mudança, há otimismo da diretoria vascaína para que o novo acordo seja firmado.

Texto feito por Tiago Taam do portalge.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta