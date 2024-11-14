Capixaba chega a 800 bolas de três e entra no top 8 da história da NBB

Eddy Carvalho contra o Pato Basquete Crédito: NBB

Edwandesson Carvalho, mais conhecido como Eddy, é um jogador capixaba de basquete que atualmente defende as cores do R10 Score Vasco da Gama. O ala de 37 anos chegou à marca de 802 bolas de três pontos convertidas e mais de 5 mil pontos no NBB, a maior liga de basquete do país.

A bola que levou o capixaba ao top 8 da história da liga entre os jogadores com mais cestas convertidas do perímetro, veio na vitória contra o Pato Basquete por 84 a 76 fora de casa, na última terça-feira (12). Na partida, Eddy anotou 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, sendo o cestinha e principal nome do jogo.

"Para o menino que saiu de Vitória, que sempre foi sonhador, ter essas marcas de 5 mil pontos, 800 bolas de três, eu sei que é pra poucos" Eddy Carvalho - Jogador do R10 Score Vasco da Gama

O capixaba contou que este não era um feito que ele tinha o objetivo de cumprir, já que no início da carreira não arremessava muito para três pontos, mas que ficou feliz por ter quebrando o recorde, que era de Duda Machado anteriormente, com 799 cestas de longa distância.

"Eu comecei a ter uma rotina de treino de arremesso no período que eu tava jogando em Macaé, e eu arremessava mil bolas por dia. Lógico que nem sempre dá para fazer, mas acredito que vou ali 400 bolas, 500 bolas convertidas por dia (hoje). É um número legal para você adquirir confiança, e um atleta precisa estar confiante para poder estar acertando as bolas. Acho que o segredo é isso", revela Eddy sobre o dia a dia no treinamento do perímetro.



Títulos e carreira

O atleta foi o primeiro capixaba a conquistar um troféu do NBB, na temporada 2017/2018 com o Club Athletico Paulistano. Pelo time de São Paulo, o jogador também conquistou o título paulista neste mesmo ano, e terminou em 3º lugar na Fiba Liga das Américas em 2019. Na sua última temporada com o CAP, em 19/20, Eddy foi nomeado capitão da equipe e se tornou o jogador que mais vestiu a camisa do clube no NBB, completando 189 jogos ao longo de 6 temporadas.

Ao todo, são 17 anos no topo do basquete nacional, e Eddy contou sobre as dificuldades ao longo de toda a carreira e o que o motivou a sempre continuar se superando. "Quando você sai de casa em busca de seu sonho, desde o primeiro dia tem muita dificuldade. O costume, as pessoas, saudade de casa, saudade da família... Mas a todo momento eu pensava que eu tava abrindo mão de muitas coisas para realizar o meu sonho, que era ser um jogador profissional de basquete na maior liga do Brasil e dar orgulho para minha família. Hoje está aí: 17 anos na melhor liga, vários recordes, servindo de referência para alguns atletas, muitos aí de Vitória. Então acho que todo sacrifício, todas as coisas que renunciei, valeram a pena", desabafa o atleta.

Com uma média de 8 pontos e 5 rebotes, Eddy falou sobre o desempenho no último jogo contra o Pato. "Eu tive um jogo de 23 pontos que não quer dizer muita coisa, porque a nossa equipe é uma equipe bastante coletiva. Não vai ser todo dia que um atleta vai se destacar fazendo 20 pontos, mas eu vim para cá para agregar no time, para ser um jogador que vai defender quando precisar, vai pegar rebote quando precisar, vai fazer falta quando precisar", disse Eddy.

Sobre as expectativas vascaínas para a temporada, o capixaba confia no elenco. "Eu acho que a gente tem uma equipe muito qualificada, e o Vasco veio de uma temporada muito boa, e eu vim só para agregar, tentar repetir e fazer uma temporada ainda melhor que a do ano passado, buscar coisas ainda maiores", completou, sobre a equipe que ocupa a sexta colocação após nove rodadas do NBB, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos.

Eddy Carvalho contra o Pato Basquete Crédito: NBB

Relação com o Espírito Santo