Promessa do basquete, Samis Calderon avalia convites de universidades dos EUA

Samis Calderon está avaliando convite de universidades dos EUA para decidir seu futuro Crédito: MPC Rio Comunicação

O capixaba Samis Calderon está muito perto de assinar com uma universidade dos Estados Unidos para 2025. As excelentes atuações do ala nos últimos anos, quando jogou pela academia Overtime Elite (Atlanta), chamaram atenção e despertaram interesse em cinco das mais tradicionais instituições de basquete universitário americanos, convites que estão ‘na mesa’ para que o ala, de 19 anos e 2,03m, decida o seu futuro.

Entre as faculdades que receberam Samis para treinamento nas últimas semanas estão Kansas, considerada a número 1 no basquete no mundo , Auburn, Michigan e Tennessee, além de Kentucky, sendo que a última já foi descartada.

"Fiz quatro visitas ao longo do mês de outubro. Estive em Kansas, Auburn, Michigan e Tennessee, e fico muito feliz por ter conquistado tudo isso, oportunidades que surgiram a partir de esforço, trabalho duro e dedicação. Estou muito focado, essas ofertas vieram na hora certa, mas ainda não tomei uma decisão. Vou conversar com a minha família, meu pai e minha mãe, para fazer a melhor escolha. Não vou demorar para decidir, este mês espero já tomar minha decisão. Vai dar tudo certo", afirmou.