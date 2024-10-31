Escolas de Vila Velha participam de oficina de basquete 3x3 Crédito: Créditos: Thiago Zucatelli

As escolas municipais de Vila Velha recebem o projeto "Geração 3x3 - Arremessando para a Vida nas Escolas", uma oficina de basquete voltada para estudantes. O evento nesta quinta-feira (31) e na sexta-feira (01), a iniciativa, que já passou pelas redes de ensino de Vitória, Serra e Cariacica, chega agora à cidade canela-verde, abrangendo as unidades UMEFTI Rubens José Vervloet Gomes (Vila Olímpica) e UMEF Nice de Paula A. Sobrinho, onde toda a estrutura de basquete será montada para as atividades.



A oficina é uma oportunidade para os jovens conhecerem o basquete 3x3 e praticarem o esporte, que ainda é pouco acessível para algumas comunidades. "Vila Velha já tem um histórico no basquete, mas o diferencial desse projeto é aproximar o esporte de regiões com menos acesso”, explica Marcelinho das Comunidades, Diretor Presidente da Central das Comunidades.

Os alunos participantes têm entre 9 e 17 anos, e a expectativa é de grande adesão. “Estamos aprendendo coisas que antes não tivemos chance de conhecer e praticar", afirma a estudante Emanuelly dos Santos, de Cariacica.

Ao final das oficinas, haverá uma seleção de times para um Torneio Interescolar de Basquete 3x3, com encerramento previsto para 30 de novembro na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O evento contará com apresentações de grupos de basquete e atrações culturais, como shows de rap do Espírito Santo.