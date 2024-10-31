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No Beira Rio

Flamengo erra no fim e cede o empate ao Inter em jogo adiado do Brasileirão

Rubro-Negro vencia até os minutos finais da partida, mas um erro no meio de campo resultou no empate do Colorado na noite desta quarta-feira (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2024 às 21:34

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 21:34

Gerson cansou na segunda etapa do empate entre INternacional e Flamengo
Gerson cansou na segunda etapa do empate entre Internacional e Flamengo Crédito: Código19/Folhapress
O Internacional pressionou até o final e arrancou empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio. A partida, atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve alta qualidade e foi muito disputada do primeiro segundo ao último.
Os gols foram de Charly Alcaraz e Enner Valencia. Cada um marcou em um tempo. O rubro-negro fez de pênalti e o colorado saiu do banco para decidir.
Com o resultado, a tabela fica na mesma. O Fla perde a chance de assumir o terceiro lugar e fica em quarto, com 55 pontos. O Botafogo, líder, tem 64. O Inter, em quinto, soma 53.
O Inter chega a 12 partidads sem ser derrotado no Brasileirão. Os bons resultados colocaram o time na briga pelo G4.
O Brasileirão volta apenas na próxima semana, mas no domingo o Fla começa a definir a Copa do Brasil. No Maracanã, às 16h (de Brasília), o rubro-negro recebe o Atlético-MG para o jogo de ida. Já o Inter só volta a entrar em campo na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Criciúma em casa.
O Flamengo estreou o novo terceiro uniforme. A camisa foi lançada recentemente e utilizada pela primeira vez nesta partida.
O Beira-Rio recebeu ótimo público com todos os ingressos vendidos. Na chegada do time ao estádio, os jogadores desceram novamente do ônibus, ainda na rua, para ter mais contato com a torcida.

O jogo

Foi um bom primeiro tempo no Beira-Rio e com boas chances para os dois lados. O Flamengo perdeu mais chances e viveu o melhor momento já na reta final da primeira etapa. Em uma das oportunidades desperdiçadas, com Bruno Henrique, Filipe Luís chegou a se jogar no chão para lamentar o erro. No entanto, Thiago Maia deu um presente já perto do intervalo ao tentar cortar uma bola e bater com ela na mão. Na cobrança, Alcaraz abriu a contagem.
O Internacional teve chances bem perigosas. O time começou melhor a partida e criou duas grandes oportunidades: Varela tirou uma bola na linha e Tabata colocou uma bola no travessão. A posse foi menor, mas equilibrada. Faltou capricho no terço final para desafiar mais a defesa do Fla, que se mostrou frágil em alguns momentos.
O Inter foi muito melhor na segunda etapa e se aproveitou dos erros para assustar. Gerson, que vem sendo o destaque do Fla e foi bem no geral, teve alguns vacilos importantes que viraram grandes chances logo no início. Com o cenário, Roger Machado colocou Gabriel Carvalho e Wanderson para tentar aumentar a criatividade, tirando Wesley e Tabata. Ele também já tinha voltado do intervalo com Clayton.
Com um gol de vantagem, o Flamengo recuou e se fechou. Vendo o cenário, Filipe Luís colocou Michael na vaga do cansado Plata, mas o time já não conseguia mais criar tanto. Aos 27 minutos, o Inter reclamou muito de um pênalti por mão na bola em bloqueio de Varela e o árbitro mandou seguir. O colorado pressionou até o final e os cariocas, já bem cansados, apenas se protegiam. O esforço valeu a pena. Enner Valencia, que saiu do banco, garantiu o empate já aos 43 minutos em boa roubada de bola de Alan Patrick.

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