Flamengo erra no fim e cede o empate ao Inter em jogo adiado do Brasileirão

Gerson cansou na segunda etapa do empate entre Internacional e Flamengo Crédito: Código19/Folhapress

O Internacional pressionou até o final e arrancou empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio. A partida, atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve alta qualidade e foi muito disputada do primeiro segundo ao último.

Os gols foram de Charly Alcaraz e Enner Valencia. Cada um marcou em um tempo. O rubro-negro fez de pênalti e o colorado saiu do banco para decidir.

Com o resultado, a tabela fica na mesma. O Fla perde a chance de assumir o terceiro lugar e fica em quarto, com 55 pontos. O Botafogo, líder, tem 64. O Inter, em quinto, soma 53.

O Inter chega a 12 partidads sem ser derrotado no Brasileirão. Os bons resultados colocaram o time na briga pelo G4.

O Brasileirão volta apenas na próxima semana, mas no domingo o Fla começa a definir a Copa do Brasil. No Maracanã, às 16h (de Brasília), o rubro-negro recebe o Atlético-MG para o jogo de ida. Já o Inter só volta a entrar em campo na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Criciúma em casa.

O Flamengo estreou o novo terceiro uniforme. A camisa foi lançada recentemente e utilizada pela primeira vez nesta partida.

O Beira-Rio recebeu ótimo público com todos os ingressos vendidos. Na chegada do time ao estádio, os jogadores desceram novamente do ônibus, ainda na rua, para ter mais contato com a torcida.

O jogo

Foi um bom primeiro tempo no Beira-Rio e com boas chances para os dois lados. O Flamengo perdeu mais chances e viveu o melhor momento já na reta final da primeira etapa. Em uma das oportunidades desperdiçadas, com Bruno Henrique, Filipe Luís chegou a se jogar no chão para lamentar o erro. No entanto, Thiago Maia deu um presente já perto do intervalo ao tentar cortar uma bola e bater com ela na mão. Na cobrança, Alcaraz abriu a contagem.

O Internacional teve chances bem perigosas. O time começou melhor a partida e criou duas grandes oportunidades: Varela tirou uma bola na linha e Tabata colocou uma bola no travessão. A posse foi menor, mas equilibrada. Faltou capricho no terço final para desafiar mais a defesa do Fla, que se mostrou frágil em alguns momentos.

O Inter foi muito melhor na segunda etapa e se aproveitou dos erros para assustar. Gerson, que vem sendo o destaque do Fla e foi bem no geral, teve alguns vacilos importantes que viraram grandes chances logo no início. Com o cenário, Roger Machado colocou Gabriel Carvalho e Wanderson para tentar aumentar a criatividade, tirando Wesley e Tabata. Ele também já tinha voltado do intervalo com Clayton.