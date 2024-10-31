Cruzeiro vence Lanús com milagres de Cássio e vai à final da Sul-Americana

O Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história. A equipe brasileira, que havia empatado por 1 a 1 na ida, foi até o estádio La Fortaleza nesta quarta-feira (30), venceu o Lanús por 1 a 0 com milagres de Cássio e garantiu sua vaga na decisão.

Kaio Jorge fez o gol da vitória e da classificação do Cruzeiro à final da Sul-Americana Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Kaio Jorge marcou o único gol do jogo na Argentina. A vitória não só foi a primeira da equipe sob o comando de Fernando Diniz, como também trouxe alívio ao treinador, que se viu pressionado no cargo após quatro empates e duas derrotas desde sua chegada.

Cássio fez dois milagres quando o jogo ainda estava 0 a 0. O goleiro foi bem em chute de Boggio cara a cara e depois desviou com a ponta dos dedos uma bomba de Marcelino Moreno, que explodiu no travessão.

O Cruzeiro espera por Corinthians ou Racing na final da Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (31), na Argentina, pelo jogo de volta. Brasileiros e argentinos empataram por 2 a 2 no jogo de ida, em São Paulo.

O Cruzeiro é o 11° time brasileiro a chegar à final da Sul-Americana. São Paulo, Flamengo, Athletico, Fluminense, Internacional, Bragantino, Goiás, Chapecoense, Ponte Preta e Fortaleza também já conseguiram o feito.

A final será disputada em jogo único. O jogo decisivo ocorrerá no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (6). A equipe mineira recebe o Flamengo, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Lanús controlou boa parte do primeiro tempo, mas foi atrapalhado por três fatores: Cássio, travessão e impedimento. Os mandantes foram mais perigosos durante os primeiros 40 minutos de jogo, mas viram Marcelino Moreno, seu principal jogador, ter um golaço anulado por impedimento e parar em milagre de Cássio (e no travessão em seguida). Boggio também foi nome de destaque e, assim como o companheiros, viu o goleiro cruzeirense fazer nova defesaça.

O Cruzeiro foi letal nos únicos cinco minutos que controlou durante o primeiro tempo. A equipe brasileira cresceu na reta final da etapa inicial e teve Gabriel Verón como principal jogador. Primeiro, ele acertou a trave. O lance acuou o Lanús e esfriou o clima no estádio La Fortaleza. Melhor para o Cruzeiro. Pouco depois, em nova jogada de insistência do atacante, Kaio Jorge abriu o placar e levou o 1 a 0 para os vestiários.