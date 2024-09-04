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Capixaba é convocado para a seleção brasileira sub-15 de basquete

Andrew Bento, filho do ex-jogador Casé, foi convocado para a equipe que vai disputar o Sul-Americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2024 às 18:18

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 18:18

Andrew Bento é convocado para a Seleção Brasileira de Basquete
Andrew Bento é convocado para a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução
A Seleção Brasileira Sub-15 masculina está convocada para o Sul-Americano da categoria, marcado para 21 a 28 de outubro, no Equador, e o capixaba Andrew Bento, jogador do Clube Álvares Cabral, está na lista dos atletas que vão defender a amarelinha. O Brasil será comandado por Pablo Costa, e se apresenta para os treinos no dia 7 de outubro, em Barueri, com viagem para o torneio no dia 19.
Andrew é filho de Alessandro Casé, uma estrela do basquete capixaba, com uma coleção de títulos na modalidade tradicional e também pela seleção brasileira máster 3x3, onde foi campeão Pan-Americano e Mundial. O amor pelo esporte passou de pai para filho e, agora, Andrew segue dando orgulho para os capixabas nas quadras.
A definição das equipes que participarão e o sorteio dos grupos acontecem em meados de setembro, com Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Colômbia e Equador já confirmados, e Paraguai e Bolívia em processo de inscrição. O Sul-Americano Sub-15 distribui três vagas para a Copa América Sub-16 em 2025, sendo o início do ciclo de torneios FIBA para os jovens desta geração.

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