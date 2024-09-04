Capixaba é convocado para a seleção brasileira sub-15 de basquete

Andrew Bento é convocado para a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira Sub-15 masculina está convocada para o Sul-Americano da categoria, marcado para 21 a 28 de outubro, no Equador, e o capixaba Andrew Bento, jogador do Clube Álvares Cabral, está na lista dos atletas que vão defender a amarelinha. O Brasil será comandado por Pablo Costa, e se apresenta para os treinos no dia 7 de outubro, em Barueri, com viagem para o torneio no dia 19.

Andrew é filho de Alessandro Casé, uma estrela do basquete capixaba, com uma coleção de títulos na modalidade tradicional e também pela seleção brasileira máster 3x3, onde foi campeão Pan-Americano e Mundial. O amor pelo esporte passou de pai para filho e, agora, Andrew segue dando orgulho para os capixabas nas quadras.