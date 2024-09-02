Hugo Cibien conquista primeiro pódio capixaba na Copa Truck

Cibien conquista pódio na Copa Truck Crédito: Divulgação

O piloto Hugo Cibien conquistou seu primeiro pódio na Copa Truck, neste final de semana. Na sexta etapa da temporada, que rolou no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel-PR, o capixaba fez bonito e terminou a segunda corrida do evento na terceira colocação. E essa é apenas a segunda etapa que Hugo participa no campeonato.

Hugo Cibien deu poucas voltas nos três treinos livres porque o Volvo número 92 da Vannucci Racing apresentou excesso de emissões. Para resolver o problema, a equipe teve que tirar potência do caminhão, o que deixou o piloto capixaba com 9º tempo da classificação.

Na primeira corrida do domingo (1), Cibien logo assumiu a 8ª posição, atrás de Rodrigo Taborda, e foi comboiando o companheiro de equipe na escalada do pelotão, até cruzar a linha de chegada em 4º lugar. Na segunda corrida, com o grid invertido em relação aos oito primeiros da corrida 1, Cibien largou em 5º e chegou a assumir a 2ª colocação. Durante a disputa, levou um toque que danificou a lateral do caminhão e perdeu posições, mas o capixaba segurou o pódio e terminou com a terceiro lugar no pódio.