Hugo Cibien conquista primeiro pódio capixaba na Copa Truck

O piloto Hugo Cibien conquistou seu primeiro pódio na Copa Truck, neste final de semana. Na sexta etapa da temporada, que rolou no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel-PR, o capixaba fez bonito e terminou a segunda corrida do evento na terceira colocação. E essa é apenas a segunda etapa que Hugo participa no campeonato.
Hugo Cibien deu poucas voltas nos três treinos livres porque o Volvo número 92 da Vannucci Racing apresentou excesso de emissões. Para resolver o problema, a equipe teve que tirar potência do caminhão, o que deixou o piloto capixaba com 9º tempo da classificação.
Na primeira corrida do domingo (1), Cibien logo assumiu a 8ª posição, atrás de Rodrigo Taborda, e foi comboiando o companheiro de equipe na escalada do pelotão, até cruzar a linha de chegada em 4º lugar. Na segunda corrida, com o grid invertido em relação aos oito primeiros da corrida 1, Cibien largou em 5º e chegou a assumir a 2ª colocação. Durante a disputa, levou um toque que danificou a lateral do caminhão e perdeu posições, mas o capixaba segurou o pódio e terminou com a terceiro lugar no pódio.
“Para alguém que nunca tinha sentado num caminhão, que tem uma dinâmica de pilotagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha andado, conquistar um pódio logo no segundo fim de semana de trabalho é muito legal, ainda mais porque quase não andei nos treinos livres em função do problema de emissões. Na segunda corrida dava até para disputar a vitória, mas quando eu ganhei e 2ª posição, levei um toque e caí para 4º, não dava mais tempo para muita coisa, então o 3º lugar e o pódio tiveram um sabor muito especial”, disse Cibien.