Nove capixabas são convocados para disputar o Mundial Universitário

Capixabas convocados para o Mundial Universitário Crédito: Divulgação

Nove atletas do Espírito Santo, oito da Multivix e um da UVV, foram convocados para representar o Brasil durante a disputa do Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Praia, que acontece no Rio de Janeiro (RJ) durante os dias 2 e 8 de setembro. Os atletas vão participar das disputas de beach soccer, beach hand, beach wrestling e vôlei de praia, disputando a competição contra atletas universitários de 34 países, como Estados Unidos, Polônia, China, Austrália, Colômbia, Portugal, entre outros.

Todos os capixabas convocados para a Seleção Brasileira participaram da edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia), realizada na semana passada, também na capital carioca. Durante o torneio, todos alcançaram bons resultados em suas modalidades, ficando, pelo menos, com o segundo lugar na competição.

Cinco dos nove convocados são do beach soccer: Lucas Honorato, João Victor Mendes, Thiago Dias e Miguel Gomes, pelo masculino; e Flávia Helena, no feminino. Além dos atletas, o técnico capixaba Thiago Antunes também vai estar no torneio, comandando a equipe masculina do Brasil.

No vôlei de praia, a dupla Karen e Maria Luiza vai ter a oportunidade de disputar o Mundial pela segunda vez seguida, afinal elas também estiveram na última edição do torneio, disputada em 2022, em Maceió (AL). Apesar da primeira participação não ter sido das melhores, Maria Luiza acredita que o amadurecimento pode pesar a favor delas nesta nova participação. As outras duas atletas capixabas convocadas são Alany Hilary, no beach hand, e Mayra Fantin, que vai disputar o beach wrestling, na categoria -70 kg.

Confira a lista completa dos atletas convocados para disputa do Campeonato Mundial Universitário: