Vitória recebe o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A partir desta quarta-feira (21), Vitória se torna palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica e da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto. Talentos de todas as regiões do País se reunirão para disputar o título em diversas categorias. Após disputar a Olimpíada de Paris, a ginasta Déborah Medrado confirmou presença no evento.
O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG). A competição acontecerá no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.
Um dos destaques da seleção brasileira de conjunto, Déborah Medrado comentou sobre o evento em suas redes sociais. “Estarei por lá, acompanhando os novos talentos da ginástica rítmica do Brasil”, publicou em sua conta oficial no Instagram.
As disputas começam na quarta-feira (21), com as classificatórias do pré-infantil e infantil. A programação do torneio segue até o próximo domingo (25). Entrada gratuita.
Confira a programação completa
- 21 de agosto (Quarta-feira)
- 9h às 12h Pré infantil A mãos livres
- 12h às 12h50 Pré infantil B mãos livres
- 12h às 12h50 Infantil N2 mãos livres ou arco
- 22 de agosto (Quinta-feira)
- 9h às 10h40 Pré infantil A1 corda / A2 arco
- 10h50 às 12h20 Pré infantil A3 corda / B arco
- 14h às 17h20 Infantil N2 mãos livres ou arco
- 17h40 às 19h Infantil N1 mãos livres e arco
- 23 de agosto (Sexta-feira)
- 9h às 10h40 Pré infantil A1 arco/ A2 corda
- 10h50 às 12h50 Pré infantil A3 arco/ A3 corda
- 12h50 Premiação equipe pré infantil / AA pré infantil A / AA pré infantil B
- 13h30 às 19h50 Infantil maças e fitas
- 20h às 20h40 Infantil maças e fita
- 20h50 Premiação AA infantil N2
- 24 de agosto (Sábado)
- 10h às 11h40 Finais pré infantil mãos livres/corda/arco
- 11h50 premiação finais pré infantil
- 14h ás 14h40 Infantil N1 maças ou fita
- 15h ás 17h Finais infantil N2
- 17h10 Premiação AA infantil A1 / equipe infantil / finais N2
- 25 de agosto (Domingo)
- 10h às 10h30 Copa do Brasil em conjunto
- 10h40 Premiação Copa
- 10h50 às 12h50 Finais infantis N1
- 13h Premiação infantil N2 finais