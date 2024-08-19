Vitória recebe o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Deborah Medrado na apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 c Crédito: Vitor Jubini

A partir desta quarta-feira (21), Vitória se torna palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica e da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto. Talentos de todas as regiões do País se reunirão para disputar o título em diversas categorias. Após disputar a Olimpíada de Paris, a ginasta Déborah Medrado confirmou presença no evento.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG). A competição acontecerá no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

Um dos destaques da seleção brasileira de conjunto, Déborah Medrado comentou sobre o evento em suas redes sociais. “Estarei por lá, acompanhando os novos talentos da ginástica rítmica do Brasil”, publicou em sua conta oficial no Instagram.

As disputas começam na quarta-feira (21), com as classificatórias do pré-infantil e infantil. A programação do torneio segue até o próximo domingo (25). Entrada gratuita.

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