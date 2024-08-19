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Disputa

Vitória recebe o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A ginasta capixaba Déborah Medrado, que disputou as Olimpíadas de Paris, confirmou presença no evento que começa nesta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2024 às 19:31

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 19:31

Apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 com as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira
Deborah Medrado na apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 c Crédito: Vitor Jubini
A partir desta quarta-feira (21), Vitória se torna palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica e da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto. Talentos de todas as regiões do País se reunirão para disputar o título em diversas categorias. Após disputar a Olimpíada de Paris, a ginasta Déborah Medrado confirmou presença no evento.
O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG). A competição acontecerá no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.
Um dos destaques da seleção brasileira de conjunto, Déborah Medrado comentou sobre o evento em suas redes sociais. “Estarei por lá, acompanhando os novos talentos da ginástica rítmica do Brasil”, publicou em sua conta oficial no Instagram. 
As disputas começam na quarta-feira (21), com as classificatórias do pré-infantil e infantil. A programação do torneio segue até o próximo domingo (25). Entrada gratuita. 

Confira a programação completa 


  • 21 de agosto (Quarta-feira)

  • 9h às 12h Pré infantil A mãos livres
  • 12h às 12h50 Pré infantil B mãos livres
  • 12h às 12h50 Infantil N2 mãos livres ou arco

  • 22 de agosto (Quinta-feira) 

  • 9h às 10h40 Pré infantil A1 corda / A2 arco
  • 10h50 às 12h20 Pré infantil A3 corda / B arco
  • 14h às 17h20 Infantil N2 mãos livres ou arco
  • 17h40 às 19h Infantil N1 mãos livres e arco

  • 23 de agosto (Sexta-feira)

  • 9h às 10h40 Pré infantil A1 arco/ A2 corda
  • 10h50 às 12h50 Pré infantil A3 arco/ A3 corda
  • 12h50 Premiação equipe pré infantil / AA pré infantil A /  AA pré infantil B
  • 13h30 às 19h50 Infantil maças e fitas
  • 20h às 20h40 Infantil maças e fita
  • 20h50 Premiação AA infantil N2

  • 24 de agosto (Sábado)

  • 10h às 11h40 Finais pré infantil mãos livres/corda/arco
  • 11h50 premiação finais pré infantil 
  • 14h ás 14h40 Infantil N1 maças ou fita
  • 15h ás 17h Finais infantil N2
  • 17h10 Premiação AA infantil A1 / equipe infantil / finais N2

  • 25 de agosto (Domingo)

  • 10h às 10h30 Copa do Brasil em conjunto 
  • 10h40 Premiação Copa
  • 10h50 às 12h50 Finais infantis N1
  • 13h Premiação infantil N2 finais 

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