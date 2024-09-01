Vila Velha e Anchieta são os campeões do Estadual de Beach Soccer 2024

Vila Velha venceu o Estadual de Beach Soccer Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

Vila Velha é o grande campeão do Campeonato Estadual de Beach Soccer 2024. Em decisão eletrizante, o time canela verde derrotou Anchieta na disputa de pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, e fez a festa neste domingo (1), na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória.

Em um jogo muito disputado, Anchieta e Vila Velha deram show na areia. Antônio abriu o placar para Vila Velha num chute rasteiro, mas Gabriel Santos, aproveitando cruzamento dentro da área, empatou para Anchieta.

De bicicleta, Digão desempatou para Vila Velha. Na saída de bola, Bruno Xavier rolou para Eudim soltar a bomba e empatar de novo a partida: 2 a 2. Na sequência, em nova saída de bola, Digão "encheu o pé" e botou Vila Velha de novo na frente. E na reta final de partida, o goleiro Gean Pietro recebeu passe, "matou no peito" e chutou forte. A bola quicou na areia e enganou o goleiro Mão: 3 a 3.

Nas penalidades, Gabriel Santos, Paulinho e Bruno Xavier converteram as cobranças de Anchieta. Juninho Bebê, Pedrinho, Breninho e Antônio fizeram para Vila Velha. Gean Pietro defendeu a cobrança de Digão e manteve Anchieta viva no jogo. Mas o goleiro Mão pegou as cobranças de Eudim e Catarino, se tornando o grande nome dessa decisão e garantindo o título para Vila Velha.

Decisivo para o título e cinco vezes campeão do mundo, goleiro Mão deu entrevista para a equipe de A Gazeta Esportes. "Sensação muito boa, foi um grande jogo, na minha opinião o melhor jogo do campeonato, um excelente time de Anchieta, sabíamos que seria um jogo muito difícil, no detalhe, conseguimos levar para prorrogação e saímos vitoriosos de mais um campeonato, agora é desfrutar com essa juventude o beach soccer capixaba" disse o goleiro campeão.

Feminino

Anchieta venceu o Estadual de Beach Soccer no feminino Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

A manhã de domingo também foi vitoriosa para o time feminino de Anchieta, foram as grandes campeãs do Campeonato Estadual de Beach Soccer Feminino! Em uma final eletrizante, a equipe de Anchieta venceu a equipe do Vitória por 3 a 2 em uma partida decida por detalhes.

Buscando o 2° título consecutivo, Vitória abriu o placar com a artilheira Tai, que cobrou falta rasteirinha para vencer a goleira Natalie. Anchieta empatou com Thais, que aproveitou sobra de bola na frente da área de Vitória e fuzilou para o gol. A virada anchietense veio com a inteligência da goleira Natalie, que viu a também goleira Lelê Lopes adiantada e fez um golaço de cobertura.