Anitta é confirmada pela NFL como atração em jogo Inédito no Brasil

Anitta se apresentará no show de intervalo da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena. Crédito: Foto: Divulgação/ NFL

A cantora Anitta será a grande atração do show de intervalo da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, às 21h15 (de Brasília). A partida marca a estreia da NFL em solo brasileiro. A notícia foi confirmada pela liga nesta terça-feira (20).

“Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa”, disse Anitta em comunicado.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, complementou.

Ainda seguindo as tradições da NFL, haverá uma formação combinada das forças armadas de Brasil e Estados Unidos durante a execução dos hinos, numa celebração dos 200 anos de relação diplomática entre os dois países.

Outras atrações