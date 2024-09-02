Delegado capixaba conquista o bronze no Mundial de Jiu-Jítsu

Alexandre Campos com a medalha do Mundial de Jiu-jitsu Crédito: Reprodução

O delegado Alexandre Campos, conhecido como “Delega”, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu disputado no último fim de semana (1), em Las Vegas, na categoria superpesado. O lutador capixaba começou a praticar a modalidade na adolescência e já é faixa preta há mais de 15 anos, dividindo o esporte com a tarefa de ser delegado.

“Nas quartas de final eu ganhei de um ex-campeão mundial. Esse resultado é fruto de um treinamento intenso, significa muito pra mim. E eu me inspiro nos meus amigos que estão vendo as lutas, nos meus colegas de treino e principalmente na minha família que é a minha base. Tento mostrar aos meus filhos que você tem que se esforçar para conquistar as coisas e ser grato a Deus por qualquer vitória”, declarou o delegado.

Em 2022, Alexandre foi medalha de prata no campeonato mundial AJP, em Abu Dhabi. Em 2023, o capixaba conquistou o terceiro lugar na categoria faixa preta Master/Super Pesado e na categoria Absoluto. E, em 2024, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Las Vegas, totalizando quatro medalhas. Isso o sagra como o maior medalhista Mundial Master em faixa preta do estado do Espírito Santo.