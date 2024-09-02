Delegado capixaba conquista o bronze no Mundial de Jiu-Jítsu

O delegado Alexandre Campos, conhecido como “Delega”, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu disputado no último fim de semana (1), em Las Vegas, na categoria superpesado. O lutador capixaba começou a praticar a modalidade na adolescência e já é faixa preta há mais de 15 anos, dividindo o esporte com a tarefa de ser delegado.
“Nas quartas de final eu ganhei de um ex-campeão mundial. Esse resultado é fruto de um treinamento intenso, significa muito pra mim. E eu me inspiro nos meus amigos que estão vendo as lutas, nos meus colegas de treino e principalmente na minha família que é a minha base. Tento mostrar aos meus filhos que você tem que se esforçar para conquistar as coisas e ser grato a Deus por qualquer vitória”, declarou o delegado.
Em 2022, Alexandre foi medalha de prata no campeonato mundial AJP, em Abu Dhabi. Em 2023, o capixaba conquistou o terceiro lugar na categoria faixa preta Master/Super Pesado e na categoria Absoluto. E, em 2024, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Las Vegas, totalizando quatro medalhas. Isso o sagra como o maior medalhista Mundial Master em faixa preta do estado do Espírito Santo.
Por fim, o delegado falou sobre os planos para o futuro, e da importância que o jiu-jítsu tem na sua vida profissional. “Os próximos passos em minha jornada são claros e decisivos. Meu compromisso é, primeiramente, voltar a prender os bandidos que ameaçam a segurança e a paz no Espírito Santo. A missão de garantir a proteção e o bem-estar da nossa comunidade é uma responsabilidade que levo muito a sério. Além disso, o treinamento contínuo é essencial para manter a excelência e a eficácia em todas as minhas responsabilidades. Cada sessão de treino é uma oportunidade para estar mais bem preparado para qualquer situação que se apresente", frisou.