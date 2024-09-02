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Delegado capixaba conquista o bronze no Mundial de Jiu-Jítsu

Conciliando o emprego e os treinos, Alexandre Campos se tornou o maior medalhista capixaba em mundiais da modalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2024 às 17:47

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 17:47

Alexandre Campos com a medalha do Mundial de Jiu-jitsu
Alexandre Campos com a medalha do Mundial de Jiu-jitsu Crédito: Reprodução
O delegado Alexandre Campos, conhecido como “Delega”, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu disputado no último fim de semana (1), em Las Vegas, na categoria superpesado. O lutador capixaba começou a praticar a modalidade na adolescência e já é faixa preta há mais de 15 anos, dividindo o esporte com a tarefa de ser delegado. 
“Nas quartas de final eu ganhei de um ex-campeão mundial. Esse resultado é fruto de um treinamento intenso, significa muito pra mim. E eu me inspiro nos meus amigos que estão vendo as lutas, nos meus colegas de treino e principalmente na minha família que é a minha base. Tento mostrar aos meus filhos que você tem que se esforçar para conquistar as coisas e ser grato a Deus por qualquer vitória”, declarou o delegado.
Em 2022, Alexandre foi medalha de prata no campeonato mundial AJP, em Abu Dhabi. Em 2023, o capixaba conquistou o terceiro lugar na categoria faixa preta Master/Super Pesado e na categoria Absoluto. E, em 2024, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Las Vegas, totalizando quatro medalhas. Isso o sagra como o maior medalhista Mundial Master em faixa preta do estado do Espírito Santo.
Por fim, o delegado falou sobre os planos para o futuro, e da importância que o jiu-jítsu tem na sua vida profissional. “Os próximos passos em minha jornada são claros e decisivos. Meu compromisso é, primeiramente, voltar a prender os bandidos que ameaçam a segurança e a paz no Espírito Santo. A missão de garantir a proteção e o bem-estar da nossa comunidade é uma responsabilidade que levo muito a sério. Além disso, o treinamento contínuo é essencial para manter a excelência e a eficácia em todas as minhas responsabilidades. Cada sessão de treino é uma oportunidade para estar mais bem preparado para qualquer situação que se apresente", frisou.

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