Rio Branco vence o Porto Vitória e embala na Série D do Brasileiro

Vitor Leque marcou o segundo gol da vitória do Rio Branco sobre o Porto Vitória Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco venceu a segunda partida na Série D do Campeonato Brasileiro. Na reedição da final do Campeonato Capixaba, o Capa-Preta voltou a levar a melhor contra o Porto Vitória, dessa vez em triunfo por 2 a 0, na tarde deste sábado (3), no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Em partida válida pela terceira rodada do Grupo A6, Diego Fernandes e Vitor Leque marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Rio Branco é o líder do Grupo A6 com seis pontos conquistados. Enquanto isso, o Porto Vitória ainda busca o primeiro triunfo no torneio. O Verdão da Capital segue com dois pontos, na sexta e antepenúltima posição na tabela.

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue no próximo final de semana. Após os conterrâneos se enfrentarem, eles se separam em seus compromissos futuros. No sábado (10), às 17h, o Rio Branco vai até o Canindé para visitar a Portuguesa. No mesmo dia e horário, o Porto Vitória busca a recuperação contra o Água Santa, em casa, no estádio Kleber Andrade.

O Jogo

A primeira etapa terminou com a torcida capa-preta feliz, apesar do bom início do Porto Vitória. Desde o apito inicial, o Verdão começou bem, criou oportunidades e chegou a acertar o travessão alvinegro. Porém, em seu melhor momento,Ferrugem errou a saída de bola e deixou Diego Fernandes de frente para o goleiro Aydhan, que não perdoou e abriu o placar. Após o gol, houve pouca criação entre as equipes. Em lance de escanteio, o Verdão quase empatou o jogo, mas parou em milagre do Neguet.