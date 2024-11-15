Disputa

Serra sedia torneio de handebol com 11 equipes neste final de semana

Organizado pelo Clube Capixaba, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), competição vai ser realizada na Arena Jacaraípe

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 11:13

Redação de A Gazeta

Festival de Handebol acontece nesdte final de semana, na Serra Crédito: Clube Capixaba/Divulgação
A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar, neste fim de semana, o Festival Itinerante de Handebol. O campeonato será disputado no sábado (16) e domingo (17), a partir das 9 horas, e vai contar com 11 equipes, com atletas entre 15 e 19 anos. A entrada na Arena para acompanhar os jogos é gratuita.
Organizado pelo Clube Capixaba, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o torneio contará com cinco equipes masculinas e seis femininas. Entre os participantes, o Festival contará com equipes da Grande Vitória (Vila Velha e Serra) e também do interior do Estado (Santa Teresa, Fundão e Rio Novo do Sul).
No masculino, disputam o título as equipes Vila Velha, Vila Velha Handebol, DragonHand, Snakes e Colégio Interação. Já no feminino, participam do torneio os times Tigresas, Snakes, DragonHand, Campeões da Vila, Colégio Interação, além do Clube Capixaba, anfitrião do torneio.
Segundo o treinador da equipe do Clube Capixaba, Júlio Cesar Nobre, o objetivo do campeonato é possibilitar que esses jovens possam praticar mais o esporte e ter a possibilidade de enfrentar equipes que pouco encaram durante o ano.
“Nós sempre fazemos torneios como esse aqui no Clube Capixaba, justamente para possibilitar que esses atletas tenham a oportunidade de jogar contra outros alunos e times com outros modelos de jogo. A ideia é observar esses alunos e descobrir alguns talentos para que sejam aproveitados por equipes grandes do Brasil”, finalizou. 

Serviço

  • Festival Itinerante de Handebol 

  • Quando: Sábado (16) e domingo (17)
  • Local: Arena Jacaraípe (Serra)
  • Horário: A partir das 9h

