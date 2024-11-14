Prêmio Melhores do Esporte vai celebrar sucesso dos atletas capixabas em 2024

Premiação será realizada no dia 4 de dezembro, na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Caio Vasconcelos

Iniciativa que celebra os destaques esportivos do Espírito Santo , a Premiação Melhores do Esporte está de volta após 12 anos. Com o objetivo de homenagear atletas, paratletas e toda a comunidades esportiva local, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport-ES) anunciou nesta quinta-feira (14) o lançamento do prêmio que será celebrado no dia 4 de dezembro, no clube Álvares Cabral, em Vitória. Ao todo, 51 modalidades serão contempladas.

Entre os participantes da premiação, estarão atletas e paratletas, representantes de federações, autoridades, patrocinadores e a imprensa. As federações poderão indicar até três nomes por modalidade, e o processo de seleção será conduzido por um júri especializado composto por 15 membros, incluindo jornalistas esportivos e representantes da Sesport. O júri escolherá o melhor atleta de cada modalidade, e uma votação popular elegerá cinco finalistas ao título de “Atleta do Ano 2024”, com o anúncio dos vencedores no dia 4 de dezembro.

O secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, destacou a importância do prêmio. “Retomamos este ano. Um evento como este ajuda a divulgar o esporte capixaba, a promovê-lo. A retomada valoriza o esporte. O governo do Estado investiu mais de R$ 180 milhões em 2024, e mais de R$ 600 milhões ao longo dos últimos seis anos”, afirmou.