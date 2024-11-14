Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo e Atlético-MG empatam em reencontro com pênalti perdido e Gabigol torcedor
Brasileirão

Flamengo e Atlético-MG empatam em reencontro com pênalti perdido e Gabigol torcedor

Rubro-Negro teve mais domínio do jogo, criou boas chances e chegou a acertar uma bola na trave. Mas não foi o suficiente para deixar o campo com vitória
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 22:14

Flamengo e Atlético-MG ficaram no 0 a 0 pelo Brasileirão Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
O reencontro de Flamengo e Atlético-MG após a final da Copa do Brasil acabou com empate: cariocas e mineiros até fizeram um duelo agitado pelo Campeonato Brasileiro, mas ficaram no 0 a 0 dentro do Maracanã, nesta quarta-feira (13). O destaque ficou com Everson, que defendeu um pênalti e protagonizou lindas defesas durante os 90 minutos.
Com o resultado, a equipe de Filipe Luis chegou aos 59 pontos e retomou a 4ª posição -que chegou a ser ocupada pelo Internacional no início da 33ª rodada. O Atlético, por outro lado, foi aos 42 pontos e parou no 10° lugar, ainda com risco (mesmo que remoto) de rebaixamento.
O confronto ainda teve presença, mesmo que como torcedor, de Gabigol. O atacante, afastado do elenco, entrou no gramado do Maracanã antes de a bola rolar e acompanhou o embate dos camarotes, deixando o local já no 2° tempo.
Os times voltam a campo em dias diferentes pelo Brasileirão. O Flamengo só joga na outra quarta (20), contra o Cuiabá, enquanto o Atlético-MG encara, fora de casa, o Athletico já no sábado (16). 

O Jogo

O 1° tempo teve domínio flamenguista, pênalti perdido e brilho de Everson. Os donos da casa até precisaram se defender nos primeiros minutos, mas controlaram o rival e passaram a martelar a meta de um Everson inspirado: o goleiro fez, pelo menos, três brilhantes defesas e chegou a defender um pênalti batido por David Luiz.
Na etapa final, o time do Rio até acertou a trave, mas o Atlético melhorou em meio a um ritmo menos intenso principalmente com Paulinho, que entrou no lugar de Bernard. O placar, no entanto, não foi alterado até o apito final.

Tópicos Relacionados

flamengo Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados