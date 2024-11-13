Seleção Capixaba de Beach Tennis se prepara para o Brasileiro

Seleção Capixaba de Beach Tennis Crédito: Divulgação

Setenta e oito atletas capixabas foram convocados e vivem a expectativa para representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Seleções de Beach Tennis, que acontece na Praia de Camburi, em Vitória, a partir da próxima quinta-feira (20). Realizada pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e pela Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), o torneio vai reunir 945 atletas para disputas em 13 modalidades, nas modalidades feminina, masculina e mista: profissional, classes, sub e idade.

"Considerado um dos maiores torneios da história no País mesmo antes de seu início, o campeonato vai reunir atletas de 18 estados e das cinco regiões do Brasil", como explica o presidente da Fecabt, Gustavo Amorim. “Em termos de número de participantes e estrutura, não tenho dúvida que este evento será um marco para a história do beach tennis do Brasil e do Espírito Santo. Estamos muito animados de receber todos esses atletas aqui no Estado e tenho certeza que as partidas entre as seleções terá um nível altíssimo”, concluiu.

Convocados

Cada uma das categorias é composta por um grupo de seis atletas e um capitão, que, apesar de não jogar, é a figura responsável pela estruturação das equipes e definição das duplas que entrarão em quadra. Convocada na categoria profissional, Rafaella Menezes vive a expectativa de participar de sua primeira competição representando as cores do Estado e aposta em um resultado positivo para a equipe.

“A expectativa de todo mundo é que a gente consiga chegar até a final. Todos os atletas convocados são muito talentosos e dedicados, então acho que se chegarmos confiantes e focados poderemos chegar longe”, disse. Primeiro atleta capixaba a ser convocado para a Seleção Brasileira, Gilfran Vilas Boas também falou da expectativa de representar o Espírito Santo e, principalmente, ter a oportunidade de jogar um torneio dessa magnitude em casa.

“Estou muito orgulhoso pela convocação, que veio após eu terminar o ano como primeiro lugar na categoria mista 30+. A expectativa pelo campeonato é enorme, pois vai ser a primeira vez que a gente vai poder disputar esse torneio aqui no Estado, jogando perto dos amigos e família”, contou o atleta, que faz parte da categoria 30+.

Confira a lista completa dos convocados para a Seleção Capixaba: