Seleção Capixaba de Beach Tennis se prepara para o Brasileiro

Setenta e oito atletas capixabas foram convocados e vivem a expectativa para representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Seleções de Beach Tennis, que acontece na Praia de Camburi, em Vitória, a partir da próxima quinta-feira (20). Realizada pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e pela Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), o torneio vai reunir 945 atletas para disputas em 13 modalidades, nas modalidades feminina, masculina e mista: profissional, classes, sub e idade.
"Considerado um dos maiores torneios da história no País mesmo antes de seu início, o campeonato vai reunir atletas de 18 estados e das cinco regiões do Brasil", como explica o presidente da Fecabt, Gustavo Amorim. “Em termos de número de participantes e estrutura, não tenho dúvida que este evento será um marco para a história do beach tennis do Brasil e do Espírito Santo. Estamos muito animados de receber todos esses atletas aqui no Estado e tenho certeza que as partidas entre as seleções terá um nível altíssimo”, concluiu.
Convocados
Cada uma das categorias é composta por um grupo de seis atletas e um capitão, que, apesar de não jogar, é a figura responsável pela estruturação das equipes e definição das duplas que entrarão em quadra. Convocada na categoria profissional, Rafaella Menezes vive a expectativa de participar de sua primeira competição representando as cores do Estado e aposta em um resultado positivo para a equipe.
“A expectativa de todo mundo é que a gente consiga chegar até a final. Todos os atletas convocados são muito talentosos e dedicados, então acho que se chegarmos confiantes e focados poderemos chegar longe”, disse. Primeiro atleta capixaba a ser convocado para a Seleção Brasileira, Gilfran Vilas Boas também falou da expectativa de representar o Espírito Santo e, principalmente, ter a oportunidade de jogar um torneio dessa magnitude em casa.
“Estou muito orgulhoso pela convocação, que veio após eu terminar o ano como primeiro lugar na categoria mista 30+. A expectativa pelo campeonato é enorme, pois vai ser a primeira vez que a gente vai poder disputar esse torneio aqui no Estado, jogando perto dos amigos e família”, contou o atleta, que faz parte da categoria 30+.
Confira a lista completa dos convocados para a Seleção Capixaba:
- Pro: Pedro Henrique Bragança, Ivens Oliveira, Júlio Cabral, Marina Canuto, Juliana Lima e Rafaella Menezes / Francisco Vidal (Capitão)
- Classe A: Alberson Salles, Matheus Zani, Gabriel Romais, Yasmim Castro, Amanda Altoe e Fernanda de Azevedo / Victor Gregorut (Capitão)
- Classe B: Luan Rangel, Tiago Agrizzi, Thales Mendes, Isadora Assad, Bianca Campi e Camila Bonesi / Alessandro Rodrigues (Capitão)
- Classe C: Carlos Magno Santos, Lucas Thomaz, Renato Lucas, Liliane Sartori, Thiara Pires e Verônica Faccini / Caio Ribeiro (Capitão)
- Classe D: João Victor Biancardi, Thiago Marsaglia, Fernando Xavier, Bárbara Montouto, Fernanda Broseghini e Julia Dallapicola / Thiago Tiburtino (Capitão)
- 30+: Ivan Shalders, Rodrigo Canal, Gilfran Villas Boas, Carol Fundão, Mariana Bastos, Flávia Pessoa / Letícia Neves (Capitã)
- 40+: Alessandro Rodrigues, Renato De Castro Júnior, Anderson Barbosa, Elana Pessanha, Carolina Cots, Roberta Moreira / Diharley Rosa (Capitão)
- 50+: Leonardo Lopes, Celso Gerbassi, Emerson Araújo, Carla Lopes, Meg Altoé e Claudia Rios / Antônio Azevedo (Capitão)
- 60+: Rogerio Fraga, Laércio Moreto, Sergio Luiz Gomes, Giovanna Chiabai, Amélia Amaral e Luciana Marchezi / Benedito Pereira (Capitão)
- Sub-18: Hick Moreira, Samuel Oliveira, Fernando Boechat, Sophia Mischiatti, Marjorie Vieira e Luisa Xavier / Pedro Mota (Capitão)
- Sub-16: Arthur Moura, Daniel Mucelini, Emerson Araujo Filho, Helena Liberato, Valentina Soares e Luana Altoé / Carlos Mattos (Capitão)
- Sub-14: Enzzo Martins, Nicolas Piffer, Eduardo Matede, Giovana Vidal, Milena Sesana e Sara Camuzzi / Fernando Wagner (Capitão)
- Sub-12: Ricardo Zonta, Rafael Salles, Eduardo Campos, Maila Alves, Catarina Soares e Eliza Camuzzi / Peterson Lopes (Capitão)