Capixaba Victor Pignaton é campeão de Tênis em Barbados

Victor Pignaton de amarelo com o troféu Crédito: Crédito: Divulgação

O capixaba, Victor Pignaton, de apenas 14 anos, conquistou neste sábado (9), o título do ITF J30 de Bridgetown, em Barbados. Jogando sobre o piso de saibro. O torneio vale pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis até 18 anos.

O atleta derrotou na final o alemão Nick Mertgens por 7/6 (8/6) 6/2. Ele se torna o segundo jogador sul-americano nascido em 2010 a levantar um troféu ITF. "Foi muito bom ganhar meu primeiro ITF aqui em Barbados. Fiz aqui meus primeiros pontos e agora meu primeiro título, estou muito feliz, jogo bem aqui", destacou Pignaton.