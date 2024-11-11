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Capixaba Victor Pignaton é campeão de Tênis em Barbados

Atleta é o segundo sul-americano da geração de 2010 a vencer um torneio até 18 anos

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2024 às 12:28
Victor Pignaton de amarelo com o troféu
Victor Pignaton de amarelo com o troféu Crédito: Crédito: Divulgação
O capixaba, Victor Pignaton, de apenas 14 anos, conquistou neste sábado (9), o título do ITF J30 de Bridgetown, em Barbados. Jogando sobre o piso de saibro. O torneio vale pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis até 18 anos.
O atleta derrotou na final o alemão Nick Mertgens por 7/6 (8/6) 6/2. Ele se torna o segundo jogador sul-americano nascido em 2010 a levantar um troféu ITF. "Foi muito bom ganhar meu primeiro ITF aqui em Barbados. Fiz aqui meus primeiros pontos e agora meu primeiro título, estou muito feliz, jogo bem aqui", destacou Pignaton.
Ele foi vice-campeão de duplas ao lado do americano Antony Dry. Eles caíram na final diante do jogador de Trinidad e Tobago, Zachery Byng e do canadense Xzasvier Hastick por 6/3 4/6 11/9.

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