Campeonato Brasileiro Infantil de Natação acontece no Álvares Cabral

Álvares Cabral sedia Campeonato Brasileiro Infantil de Natação Crédito: Equipe Sodré

As atenções da natação brasileira estão voltadas para o Clube Álvares Cabral, que está recebendo atletas de diversas partes do Brasil para o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão (Troféu Maurício Bekenn). A competição cacontece até o próximo sábado (16), na sede do clube, em Vitória. Ao todo, 121 clubes estão inscritos e quase 700 atletas participam do torneio.

Pela manhã, os competidores disputam as fases eliminatórias, enquanto no período da tarde ocorrem as finais de cada categoria, com os classificados indo para a piscina. O presidente do Clube Álvares Cabral, Fernando Bissoli, destacou a grande importância do campeonato de base para o clube e ressaltou que eventos como esse contribuem para o fomento da natação no estado.

“Temos atletas capixabas de alto nível competindo e conquistando medalhas. Nosso objetivo com esses torneios é fortalecer nossa base na natação. No mês passado, já realizamos outra competição nacional, e agora, com o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, queremos ver mais atletas de alto nível surgindo do Espírito Santo”, declarou.

