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Em Vitória

Campeonato Brasileiro Infantil de Natação acontece no Álvares Cabral

A competição começou nesta terça-feira (12) e segue até o próximo sábado (16), na sede do clube.

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2024 às 16:22
Álvares Cabral sedia Campeonato Brasileiro Infantil de Natação
Álvares Cabral sedia Campeonato Brasileiro Infantil de Natação Crédito: Equipe Sodré
As atenções da natação brasileira estão voltadas para o Clube Álvares Cabral, que está recebendo atletas de diversas partes do Brasil para o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão (Troféu Maurício Bekenn). A competição cacontece até o próximo sábado (16), na sede do clube, em Vitória. Ao todo, 121 clubes estão inscritos e quase 700 atletas participam do torneio.
Pela manhã, os competidores disputam as fases eliminatórias, enquanto no período da tarde ocorrem as finais de cada categoria, com os classificados indo para a piscina. O presidente do Clube Álvares Cabral, Fernando Bissoli, destacou a grande importância do campeonato de base para o clube e ressaltou que eventos como esse contribuem para o fomento da natação no estado.
“Temos atletas capixabas de alto nível competindo e conquistando medalhas. Nosso objetivo com esses torneios é fortalecer nossa base na natação. No mês passado, já realizamos outra competição nacional, e agora, com o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, queremos ver mais atletas de alto nível surgindo do Espírito Santo”, declarou.
A etapa de Vitória é a primeira de quatro competições que marcam o encerramento da temporada de natação no Brasil. Após passar pelo Espírito Santo, o Campeonato Brasileiro de Natação será realizado em Uberlândia e terá suas etapas finais no Rio de Janeiro.

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