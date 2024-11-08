Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Paratletas da AEST conquistam bons resultados em torneios de tênis em cadeira de rodas
Fora do ES

Paratletas da AEST conquistam bons resultados em torneios de tênis em cadeira de rodas

Competidores do clube serrano buscaram medalhas de ouro e prata em torneios que aconteceram em outubro, nos estados de Tocantins e Goiás

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2024 às 20:17
Paratletas da AEST conquistaram bons resultados em competições disputadas em Goiás e Tocantins
Paratletas da AEST conquistaram bons resultados em competições disputadas em Goiás e Tocantins Crédito: Divulgação/AEST
Atuando firme e de forma continuada no desenvolvimento de novos talentos para o esporte capixaba, o Clube AEST, em Manguinhos, na Serra, segue colhendo bons resultados em competições dentro e fora do Espírito Santo.
Instituição que atua tanto na iniciação e formação esportiva, quanto no alto rendimento, o Clube AEST acaba de completar 46 anos, e nos últimos dias teve motivos para se orgulhar dos seus paratletas, que buscaram resultados expressivos no tênis em cadeira de rodas.
Os competidores faturaram medalhas de ouro e prata no Palmas Wheelchair Tennis Open, realizados entre os dias 17 a 20 de outubro, no Tocantins, e no Goiânia Wheelchair Tennis Open 2024, que rolou de 24 a 27 de outubro, em Goiás.

Resultados:

  • Categoria Masculina Quad Duplas:
  • Felipe Ramos (AEST) e João Takaki (Espéria): Campeões
  • Categoria Masculina Simples:
  • Gustavo: Vice-Campeão do Consolation
  • Categoria Masculina Dupla:
  • Adalberto e Robério: Semifinalistas
  • Goiânia Wheelchair Tennis Open (Goiânia/Goiás)
  • Categoria Masculina Quad Duplas:
  • Felipe (AEST) e João Takaki (Esperia): Campeões
  • Categoria Masculina Simples:
  • Adalberto Rodrigues: Semifinalista do Consolation
As participações dos atletas para representar o Espírito Santo foram viabilizadas por meio da Lei de Incentivo Estadual Capixaba (LIEC), contando com o apoio dos patrocinadores Águia Branca e ES Gás. Essa iniciativa ocorre em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que trabalham juntos para promover o esporte e a inclusão.
Os eventos esportivos buscam não apenas fomentar a prática esportiva, mas também fortalecer a parceria entre instituições e empresas em prol do desenvolvimento social e esportivo nos estados e também na modalidade de Tênis em Cadeira de Rodas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados