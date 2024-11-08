Paratletas da AEST conquistam bons resultados em torneios de tênis em cadeira de rodas

Paratletas da AEST conquistaram bons resultados em competições disputadas em Goiás e Tocantins Crédito: Divulgação/AEST

Atuando firme e de forma continuada no desenvolvimento de novos talentos para o esporte capixaba, o Clube AEST, em Manguinhos, na Serra, segue colhendo bons resultados em competições dentro e fora do Espírito Santo.

Instituição que atua tanto na iniciação e formação esportiva, quanto no alto rendimento, o Clube AEST acaba de completar 46 anos, e nos últimos dias teve motivos para se orgulhar dos seus paratletas, que buscaram resultados expressivos no tênis em cadeira de rodas.

Os competidores faturaram medalhas de ouro e prata no Palmas Wheelchair Tennis Open, realizados entre os dias 17 a 20 de outubro, no Tocantins, e no Goiânia Wheelchair Tennis Open 2024, que rolou de 24 a 27 de outubro, em Goiás.

Resultados:

Categoria Masculina Quad Duplas:

Felipe Ramos (AEST) e João Takaki (Espéria): Campeões



Categoria Masculina Simples:



Gustavo: Vice-Campeão do Consolation



Categoria Masculina Dupla:



Adalberto e Robério: Semifinalistas



Goiânia Wheelchair Tennis Open (Goiânia/Goiás)



Categoria Masculina Quad Duplas:



Felipe (AEST) e João Takaki (Esperia): Campeões



Categoria Masculina Simples:



Adalberto Rodrigues: Semifinalista do Consolation



As participações dos atletas para representar o Espírito Santo foram viabilizadas por meio da Lei de Incentivo Estadual Capixaba (LIEC), contando com o apoio dos patrocinadores Águia Branca e ES Gás. Essa iniciativa ocorre em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que trabalham juntos para promover o esporte e a inclusão.