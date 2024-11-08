Paratletas da AEST conquistam bons resultados em torneios de tênis em cadeira de rodas

Atuando firme e de forma continuada no desenvolvimento de novos talentos para o esporte capixaba, o Clube AEST, em Manguinhos, na Serra, segue colhendo bons resultados em competições dentro e fora do Espírito Santo.
Instituição que atua tanto na iniciação e formação esportiva, quanto no alto rendimento, o Clube AEST acaba de completar 46 anos, e nos últimos dias teve motivos para se orgulhar dos seus paratletas, que buscaram resultados expressivos no tênis em cadeira de rodas.
Os competidores faturaram medalhas de ouro e prata no Palmas Wheelchair Tennis Open, realizados entre os dias 17 a 20 de outubro, no Tocantins, e no Goiânia Wheelchair Tennis Open 2024, que rolou de 24 a 27 de outubro, em Goiás.
Resultados:
- Categoria Masculina Quad Duplas:
- Felipe Ramos (AEST) e João Takaki (Espéria): Campeões
- Categoria Masculina Simples:
- Gustavo: Vice-Campeão do Consolation
- Categoria Masculina Dupla:
- Adalberto e Robério: Semifinalistas
- Goiânia Wheelchair Tennis Open (Goiânia/Goiás)
- Categoria Masculina Quad Duplas:
- Felipe (AEST) e João Takaki (Esperia): Campeões
- Categoria Masculina Simples:
- Adalberto Rodrigues: Semifinalista do Consolation
As participações dos atletas para representar o Espírito Santo foram viabilizadas por meio da Lei de Incentivo Estadual Capixaba (LIEC), contando com o apoio dos patrocinadores Águia Branca e ES Gás. Essa iniciativa ocorre em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que trabalham juntos para promover o esporte e a inclusão.
Os eventos esportivos buscam não apenas fomentar a prática esportiva, mas também fortalecer a parceria entre instituições e empresas em prol do desenvolvimento social e esportivo nos estados e também na modalidade de Tênis em Cadeira de Rodas.