Capixaba empilha medalhas no taekwondo e ganha destaque no cenário nacional

Manuela Pinheiro é campeã brasileira de taekwondo Crédito: Acervo pessoal

Manuela Pinheiro é uma jovem promessa do taekwondo nacional. Com apenas 10 anos, ela já soma 14 medalhas conquistadas ao longo da sua trajetória no esporte, sendo 13 delas de ouro. Em novembro, a atleta subiu ao lugar mais alto do pódio em dose dupla, na Copa do Brasil de Taekwondo e no Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas 2024, ambas competições disputadas no Rio de Janeiro.

Na capital carioca, Manu conquistou o seu bicampeonato brasileiro, depois de já ter vencido na edição de Fortaleza, em 2023. Em entrevista, ela falou que este foi o momento mais feliz dela no esporte: "O momento mais emocionante da minha carreira como atleta foi meu primeiro brasileiro, na capital do Ceará, em Fortaleza. Foi muito gratificante subir naquele pódio, sabendo com tanto que eu treinei e me esforcei."

" Eu fico muito feliz por conseguir ter alcançado um resultado tão esperado. É muito emocionante saber que eu conquistei uma medalha de ouro." Manuela Pinheiro - Lutadora de Taekwondo

Início no esporte

Manuela começou na luta com apenas 6 anos, e já se apaixonou pela modalidade. "Eu comecei a praticar taekwondo em 2020, a convite dos meus amigos. Entramos eu e minha irmã Júlia, que também é campeã brasileira de taekwondo". Sua irmã, de 15 anos, foi campeã dos Jogos Escolares Brasileiros 2022, e Manuela conta que ela é sua maior inspiração no esporte.

"Tem uma pessoa que me inspira, que é a minha irmã Júlia, porque quando ela ganhou o JEB's eu fiquei muito feliz por ela. E eu me inspirava porque ela acordava às 5 horas da manhã para ir correr antes da escola. Ela treinava antes e depois da academia. Ela fazia muita coisa e ela conseguiu conquistar o resultado mais esperado dela", disse Manu. Na Copa do Brasil de 2024, mesma competição onde Manuela levou o ouro, Julia também foi medalhista, conquistando o bronze.

Julia e Manu juntas depois da Copa do Brasil de Taekwondo Crédito: Acervo pessoal

Sonho olímpico

O taekwondo já é um esporte consagrado nas Olimpíadas. Em Paris 2024, Mikaela Oliveira e Pedro Alves, dois atletas capixabas, compuseram a delegação brasileira para um torneio de exibição da categoria mista na capital francesa a fim de pleitear a sua implementação no calendário olímpico.