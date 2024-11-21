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Brasileirão

Botafogo empata com o Atlético-MG e vê o Palmeiras no retrovisor

Diferença do Alvinegro para o Palmeiras agora é de apenas dois pontos. E as equipes se enfrentam na 36ª rodada, no Allianz Parque

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 23:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 nov 2024 às 23:55
Mesmo com um a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu superar o Atlético-MG
Mesmo com um a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu superar o Atlético-MG Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (20), em Belo Horizonte, e vê agora o vice-líder Palmeiras mais próximo nesta reta final de Campeonato Brasileiro.
Em uma partida onde o time mineiro apenas se defendeu em função da expulsão de Rubens, a equipe carioca carioca pressionou o tempo inteiro, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Éverson, que garantiu o 0 a 0 com grandes intervenções.
Diante da igualdade no placar, a diferença do primeiro colocado para o seu seguidor mais próximo é de apenas dois pontos. Isso graças à vitória do Palmeiras sobre o Bahia nesta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1. Na classificação, os cariocas contabilizam 69 pontos contra 67 do adversário paulista.
Em uma reta final que promete fortes emoções, Botafogo e Atlético-MG (finalistas da Libertadores) voltam a campo pela competição neste final de semana. No sábado, a equipe do Rio recebe o Vitória no Nilton Santos. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja até a capital paulista para desafiar o São Paulo no estádio do MorumBis. O Palmeiras vai atuar como visitante e enfrenta o Atlético-GO fora de casa também no sábado.

O Jogo

Com a MRV Arena interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa dos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG teve de enfrentar o Botafogo no estádio Independência com os portões fechados.
Desfalcado de Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas, que foram defender suas respectivas seleções nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Atlético-MG pouco ameaçou a meta defendida pelo goleiro John.
As duas melhores chances da etapa inicial vieram dos pés do botafoguense Almada. Na primeira tentativa, o argentino chutou forte da entrada da área e Éverson salvou. Depois, em cobrança de falta, ele quase carimbou a trave atleticana.
Luiz Henrique era a principal válvula de escape do Botafogo nas arrancadas pelas pontas. E foi graças a seus dribles que o time alvinegro conseguiu uma importante vantagem no final do primeiro tempo. Sem conseguir neutralizar o atacante, o lateral-esquerdo Rubens fez duas faltas seguidas no rival botafoguense, levou dois cartões amarelos e foi expulso antes do intervalo.
Com um homem a menos, Gabriel Milito teve de recompor a defesa e sacou o atacante Paulinho para a entrada do defensor Igor Rabello no Atlético-MG. Artur Jorge também mexeu. Para tornar a equipe mais aguda, ele trocou o meia Eduardo pelo atacante Júnior Santos.
Com mais volume de jogo, o líder do campeonato começou a chegar com perigo e perdeu grande chance de abrir o placar aos 15 minutos. Em jogada trabalhada, Vitinho surgiu na área sem marcação pela direita e cabeceou com perigo. Melhor em campo, Éverson fez linda defesa e mandou a bola para escanteio.
Com 15 finalizações contra apenas uma do Atlético-MG até a metade do segundo tempo, o Botafogo virou o dono do confronto. Sem força para ir ao ataque, o time mineiro se limitou a ficar na defesa a fim de suportar a pressão dos visitantes.
As chances do Botafogo foram se repetindo, mas a falta de capricho nas finalizações e a grande fase de Éverson garantiram o empate. Na base do abafa, os cariocas foram para cima e deram 24 arremates contra quatro chutes dos atleticanos. Sem conseguir ser eficaz, o Botafogo acabou tendo de amargar o empate em Belo Horizonte. No final, Alexander Barboza ainda foi expulso deixando o Botafogo também com dez homens. E Luiz Henrique conseguiu ser expulso após o fim da partida por ter atirado uma garrafa em confusão generalizada fora do campo.

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