Como Flamengo pensa reta final do Brasileiro e quem pode se beneficiar

O Flamengo terá a reta final do Campeonato Brasileiro como uma espécie de laboratório para 2025. O clube pensa o término da temporada como uma oportunidade de dar rodagem a alguns jogadores, minutos aos lesionados e resolver as últimas pendências sobre renovações.

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez ao superar o Atlético-MG Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress

O Flamengo tem cinco jogos pela frente até o fim do ano. Nesta quarta (20), enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, às 19h. Depois, encara Fortaleza fora, Inter em casa, Criciúma fora e encerra diante do Vitória no Maracanã.

Sem objetivos no Brasileirão, o clube deve evitar forçar a barra em algumas situações. Arrascaeta, por exemplo, passou pela artroscopia que precisava e só volta em 2025. Gerson é outro que será avaliado jogo a jogo, já que vinha atuando com dores há algum tempo e enfrenta uma maratona também com a seleção brasileira.

Outros jogadores tem a chance de se firmar no time e dar um recado para 2025. São os casos de Alcaraz, Michael e Plata, últimos reforços contratados e que ainda não conseguiram se manter na equipe. No caso do argentino, a equipe entende que ele precisa de entrosamento e minutos para retornar da melhor maneira na próxima temporada, algo similar ao que o clube projetou com Rossi.

É também a chance de o Flamengo avaliar as renovações. Evertton Araújo já negocia a extensão, David Luiz vive os últimos dias de contrato para definir se fica para o ano que vem. Nomes como Pulgar, Varela, Matheus Cunha e Cleiton também aguardam uma conversa para entender se renovam o vínculo válido no momento até dezembro de 2025.

Filipe Luís não pensa necessariamente em poupar, mas tem muitos desfalques. O treinador tem tido necessidade de rodar o time por conta da longa lista de atletas fora. Contra o Cuiabá, o Flamengo não deve ter Gabigol, afastado, Erick Pulgar, De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos, ainda sem treinar com o grupo. Além deles, Pedro, Everton Cebolinha e Viña estão fora da temporada. A ideia do técnico passa longe de dar férias.

Com eleição em dezembro, alguns temas ainda estão abertos. Possíveis negociações de atletas visados pelo mercado, contratações para 2025, preparação, renovações, entre outros temas, ainda vão passar pelo novo presidente.

MINUTOS PARA LESIONADOS

Quem pode se beneficiar do período mais leve são os lesionados. A ideia é que De la Cruz e Luiz Araújo terminem o ano com alguns minutos, mas já pensando em 2025.

Nenhum dos dois está treinando com o grupo. De la Cruz é quem tem mais chances de retornar em breve, já que teve lesão grave, mas com tempo menor para retorno. Luiz Araújo até foi relacionado na final da Copa do Brasil, mas apenas para uma emergência. Ele fará uma volta gradual. A previsão inicial era que estivesse disponível para as duas últimas rodadas.

GAROTOS GANHAM ESPAÇO

Com experiência nas categorias de base, Filipe Luís trará alguns jovens para o dia a dia. O nigeriano Shola, enfim, estreou no time principal contra o Atlético-MG.

Outros nomes apareceram entre os relacionados recentemente. Daniel Sales, Da Mata, Zé Welinton, Fabiano, Guilherme e Iago ficaram no banco nas duas últimas rodadas do Brasileiro.