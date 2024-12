Brasil x Uruguai: Saiba onde assistir o jogo das Eliminatórias

Após empate contra a Venezuela, equipe dirigida por Dorival Júnior tenta acabar em alta ano que teve tropeços e pressão

Quarto colocada com 17 pontos, a Seleção ultrapassa os uruguaios (com 19) em caso de vitória e fica dependendo do resultado da Colômbia para o Equador para terminar o ano na vice-liderança. Por outro lado, um tropeço coloca em risco a posição, já que equatorianos e paraguaios estão logo atrás, com 16 pontos.