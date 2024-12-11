Motociclista é preso após manobra que matou esposa na garupa em Cariacica

Atualização
12/12/2024 - 10:30
Após publicação desta matéria, Thearlly Feu Santana passou por audiência de custódia na quarta-feira (11) e foi solto. O texto foi atualizado.
O motociclista Thearlly Feu Santana, de 20 anos, foi preso após realizar uma manobra que terminou com a morte da esposa dele, Beatriz Santos da Silva, de 18 anos. O acidente aconteceu na terça-feira (10), no bairro Santana, em Cariacica. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o jovem perde o controle da direção do veículo enquanto dava "grau" – empinar a moto – e invadiu a contramão. Ele passou direto, desviando do carro, e Beatriz acabou lançada da garupa e atingindo um carro, que trafegava no sentido contrário da via. Na quarta-feira (11), Thearlly Feu Santana foi solto após decisão do juiz Daniel Peçanha Moreira em audiência de custódia.
Thearlly e Beatriz foram socorridos por uma ambulância do Samu, mas a jovem morreu a caminho do hospital. O condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Conforme apurado pela TV Gazeta, Thearlly não tinha habilitação e a moto estava com o licenciamento atrasado.
A Polícia Militar informou, nesta quarta-feira (11), que o motociclista foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Thearlly foi multado por conduzir veículo automotor com o licenciamento vencido, não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mau estado de conservação do veículo, conduzir motocicleta equilibrando-se em uma roda e transitar pela contramão de direção com sentido duplo. A moto foi guinchada.
A Polícia Civil informou que o motociclista foi autuado em flagrante por "matar alguém na direção de veículo automotor, realizando exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente em via pública". Segundo a corporação, Thearlly será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que receber alta médica.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, confirmou que Thearlly Feu Santana foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (11).
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, foi encaminhado pelo SAMU para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.