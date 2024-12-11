Motorista tenta fugir da polícia, bate carro e mulher morre em Cariacica

Uma perseguição terminou em acidente e morte em Cariacica no final da noite da última terça-feira (10). Tudo começou quando um carro com restrição de furto e roubo passou pelo cerco inteligente, perto do Terminal de Campo Grande. O suspeito seguiu em alta velocidade e parou somente quando bateu no muro de uma loja na BR 101, na altura de Vila Capixaba. A mulher que estava no assento do carona não resistiu.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram avisados quando o Renault Sandero passou pelo cerco inteligente. A equipe foi até a Avenida Mário Gurgel, perto da entrada de Campo Grande, para ver se o carro seguiria por lá. Dito e feito: em cinco minutos, o veículo apareceu e o condutor acelerou no sentido Vila Capixaba.
Uma perseguição começou. Mesmo com avisos, o motorista, identificado como Ruan Carlos Florentino da Rocha, parou somente quando bateu no muro de uma loja. O condutor, de 31 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). A mulher que estava no carona não foi identificada. Ela morreu no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em nota, a corporação informou que "em Cariacica, no km 295 da BR 101, por volta de meia-noite, ocorreu uma colisão envolvendo um veículo Sandero contra um muro. O carro, que possuía restrição de furto/roubo, estava tentando fugir de uma abordagem da viatura da Polícia Militar. No acidente, uma mulher que estava no banco do carona morreu no local, enquanto o motorista foi socorrido pelo Samu em estado moderado".
Prejuízo
Carro bate de frente em muro de loja durante perseguição em Cariacica
O dono da loja onde o carro bateu disse que estava em casa quando vizinhos ligaram falando sobre o acidente. "Afetou a estrutura do galpão, vamos ter também que trocar a porta de aço e a porta de entrada. Prejuízo de uma média de R$ 5 mil", comentou Marcelo Eraldo Fornaciari.
Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e por homicídio culposo na direção de veículo — majorado por não possuir habilitação. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).