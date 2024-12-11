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Foi preso

Homem furta fogão em loja e tenta roubar arma de PM no Centro de Vitória

Confusão foi vista por seguranças do Palácio Anchieta, que acionaram policiais militares; suspeito resistiu à abordagem e feriu  um dos PMs na mão

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 11:23

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 dez 2024 às 11:23
Fogão roubado foi abandonado durante a fuga do suspeito
Fogão roubado foi abandonado durante a fuga do suspeito Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 35 anos foi preso na tarde de terça-feira (10), no Centro de Vitória, após furtar um fogão de uma loja e fugir, carregando o eletrodoméstico nas costas. Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Juliano Vitor da Silva ainda resistiu à abordagem policial e tentou tomar a arma de um policial.
Conforme a ocorrência da PM, Juliano foi flagrado por um funcionário da loja correndo com o fogão nas costas. O trabalhador chegou a ir atrás e tentou alcançá-lo, sem sucesso. O suspeito, então, abandonou o fogão durante a fuga e seguiu em direção ao Palácio Anchieta. A confusão foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento da sede do governo do Espírito Santo.
"Era por volta de 13h e quadro de funcionários no salão da loja fica um pouco reduzido devido ao horário de almoço. Ele (o suspeito) aproveitou para pegar um fogão que estava no mostruário e sair correndo com ele nas costas. Em um ponto, ele cansou de correr com o fogão nas costas e, simplesmente, jogou o objeto, que ficou todo destruído, com os vidros quebrados", contou o gerente da loja, Sergio Rangel, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Seguranças do Palácio Anchieta, vendo a confusão, acionaram uma equipe da PM que estava por perto. Um policial conseguiu interceptar o suspeito. Juliano, porém, desobedeceu à ordem de parada e entrou em luta corporal com o militar, tentando, inclusive, pegar a arma do agente. Por fim, o homem foi contido. A corporação disse havia um segundo suspeito com ele, mas essa não há informações sobre essa outra pessoa.
"Militares foram acionados para verificar a informação de que dois indivíduos estavam em atitude suspeita nas proximidades do Palácio Anchieta. Equipes foram ao local e deram voz de abordagem a um dos homens, porém este desobedeceu e entrou em luta corporal com um dos policiais na intenção de desvencilhar, tentando puxar a arma do PM", disse a PM em trecho de nota enviada para A Gazeta
O policial que realizou a abordagem relatou no boletim de ocorrência que sentiu dores fortes e inchaço na mão direita após luta corporal com o suspeito. 
A Polícia Civil informou que Juliano foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto, resistência à ação policial e lesão corporal qualificada contra agente de segurança, e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).  

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