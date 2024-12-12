Motociclista preso após manobra que matou esposa em Cariacica é solto

Thearlly Feu Santana foi solto após decisão em audiência de custódia na quarta-feira (11) Crédito: Reprodução | Instagram

Na decisão, o juiz Daniel Peçanha Moreira ressalta que o causador do acidente não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou seja, não poderia guiar a moto. O juiz ainda cita que o veículo "estaria em péssimo estado de conservação". Na avaliação do magistrado, a liberdade de Thearlly Feu Santana "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".

Em audiência de custódia, o juiz concedeu a liberdade provisória, sem a necessidade de pagamento de fiança, a Thearlly Feu Santana. Algumas medidas foram estipuladas e, segundo Daniel Peçanha Moreira, caso o jovem descumpra qualquer condição poderá ter decretada a prisão preventiva.

As medidas cautelares que devem ser cumpridas por Thearlly Feu Santana:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz



Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado



Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados



Comparecer em até 5 dias úteis ao juízo com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor



Comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo em até no máximo 3 dias úteis



Juiz liberou motociclista sem pesquisar registros criminais

Apesar de fundamentar a decisão de soltar o motociclista, com argumentos sobre a residência e a ocupação, por exemplo, o juiz Daniel Peçanha Moreira cita que há ausência de funcionários no cartório. Na decisão, o magistrado explica que a falta de funcionários impediu a pesquisa sobre os registros criminais do indiciado.

"Diante do reduzidíssimo número de funcionários atuando no cartório deste plantão de custódia, não foi possível a realização das pesquisas dos registros criminais do indiciado" Daniel Peçanha Moreira - Juiz, em decisão na quarta-feira (11)

Ainda segundo o juiz, sem as informações sobre os registros criminais de Thearlly Feu Santana, não seria possível decretar a prisão preventiva do autuado, decisão que manteria o motociclista preso.

Decisão do juiz informa sobre "reduzidíssimo número de funcionários" Crédito: Reprodução | TJES

A Gazeta apurou, ainda na manhã de quarta-feira (11), que Thearlly Feu Santana tem registros criminais, conforme pesquisa pelo nome do jovem no site do TJES. A apurou, ainda na manhã de quarta-feira (11), que Thearlly Feu Santana tem registros criminais, conforme pesquisa pelo nome do jovem no site do TJES. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, também confirmou que o rapaz tem registros a partir de julho de 2023 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para entender por qual motivo há ausência de funcionários e por que o Poder Judiciário não demandou informações à Sejus e Polícia Civil.

"Legislação frouxa", classifica Casagrande sobre soltura

TV Gazeta, o governador Em entrevista ao "Bom Dia, Espírito Santo", da, o governador Renato Casagrande classificou a atitude do motociclista como "imprudência e irresponsabilidade". Sobre a decisão de soltar o motociclista, Casagrande lembrou que a punição em outros países costuma ser mais rígida e chamou a legislação brasileira de "frouxa".

"Para este tipo de crime, a legislação é frouxa. Ele matou uma pessoa e foi solto. Em outros países, há um endurecimento da legislação, a pessoa pagará pelos erros", afirmou.