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Durante manobra

Jovem na garupa de moto morre após marido "dar grau" e bater em Cariacica

Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, morreu a caminho do hospital. Quem pilotava era o esposo dela, Thearlly Feu Santana, que não tinha habilitação e foi preso após o acidente

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 17:39

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

10 dez 2024 às 17:39

Atualização

12/12/2024 - 10:30
Após publicação desta matéria, Thearlly Feu Santana passou por audiência de custódia na quarta-feira (11) e foi solto. O texto foi atualizado.
Uma jovem de 18 anos, identificada como Beatriz Santos da Silva, morreu na tarde desta terça-feira (10) em um grave acidente envolvendo a motocicleta em que estava no bairro Santana, em Cariacica. Nas imagens (veja no vídeo acima), é possível ver o momento em que o condutor perde o controle do veículo durante uma manobra popularmente conhecida como "grau" – empinar a motocicleta, deixando a roda dianteira no ar e se equilibrar apenas com a traseira. Na quarta-feira (11), Thearlly Feu Santana foi solto após decisão do juiz Daniel Peçanha Moreira em audiência de custódia.
De acordo com a apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, quem pilotava a moto era o esposo da vítima, Thearlly Feu Santana. O jovem não tinha habilitação e o veículo estava com o licenciamento atrasado.
Ambos foram socorridos por uma ambulância do Samu/192, mas a Beatriz morreu a caminho do hospital. O condutor foi encaminhado consciente para Hospital Estadual de Urgência Emergência (Heue).
Polícia Militar informou nesta quarta-feira (11) que o motociclista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo. Thearlly Feu Santana foi multado, segundo a Polícia Militar, por conduzir veículo automotor com o licenciamento vencido, não possuir CNH, mau estado de conservação do veículo, conduzir motocicleta equilibrando-se em uma roda, transitar pela contramão de direção com sentido duplo. A moto foi guinchada.
A Polícia Civil informou que o motociclista foi autuado em flagrante por "matar alguém na direção de veículo automotor, realizando exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente em via pública". De acordo com a corporação, Thearlly seria encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que recebesse alta médica.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, confirmou que Thearlly Feu Santana foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (11).
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, foi encaminhado pelo SAMU para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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