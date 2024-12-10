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Saúde

ES registra caso de microcefalia relacionado com a Febre Oropouche

O caso de foi registrado na Grande Vitória, mas o município não foi informado. Bebê nasceu em novembro e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) monitora outras 34 gestantes

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:09

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 dez 2024 às 16:09
Imagem Edicase Brasil
Bebê, que veio ao mundo em 16 de novembro, teve diagnóstico de microcefalia após mãe ser infectada pelo vírus Oropouche durante a gestação Crédito: Mang E | Shutterstock
O Espírito Santo confirmou nesta terça-feira (10) o primeiro bebê nascido no Estado com anomalias congênitas associadas à transmissão da Febre Oropouche. A criança nasceu em 16 de novembro e teve diagnóstico de microcefalia – uma condição em que a cabeça do bebê é significativamente menor do que o esperado, muitas vezes devido ao tamanho reduzido do cérebro.
O caso foi registrado na Grande Vitória, contudo, o município exato não foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Sem dar outros detalhes, a pasta da Saúde informou que a mãe tem 23 anos e que o caso recebe acompanhamento. Outras 34 gestantes estão em monitoramento após confirmação da infecção pelo vírus.
Além do caso de microcefalia, foram registrados quatro casos de transmissão vertical do vírus – em que doença foi transmitida da mãe para o feto no útero ou para o recém-nascido durante o parto –, sendo:
  • 1 recém-nascido do sexo masculino, em Iconha, no mês de novembro;
  • 1 recém-nascido do sexo feminino, em Iconha, no mês de novembro;
  • 1 recém-nascido do sexo masculino, em Mimoso do Sul, no mês de novembro;
  • 1 recém-nascido do sexo feminino, em Rio Novo do Sul, no início de dezembro.
Diante disso, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, reforçou a necessidade de cuidados da gestante contra a Oropouche.
“É importante que a gestante possa evitar as áreas onde há presença do mosquito transmissor, principalmente, porque estamos com uma alta incidência da doença e infestação do vetor. Caso não seja possível evitar estar nestes lugares, a orientação é usar roupas com mangas longas e uso de repelentes indicados para gestante".

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Primeira morte confirmada

A Sesa também confirmou, nesta terça (10), o primeiro óbito em decorrência da Febre Oropouche no Espírito Santo. A vítima é uma mulher de 61 anos, moradora da zona rural de Fundão – região Metropolitana de Vitória –, que sofria de hipertensão arterial. A morte ocorreu no dia 28 de agosto, mas a causa estava em investigação desde. O nome da vítima não foi revelado.
Outros dois óbitos também eram analisados pela secretaria estadual, sendo que um foi descartado e outro segue em análise.
Até então, o Brasil registrava três mortes pela Febre Oropouche — as primeiras do mundo: sendo duas mulheres adultas, no interior da Bahia, e um óbito fetal em Pernambuco.
O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Espírito Santo foi anunciado no mês de abril. Até o último boletim, divulgado pela Sesa em 5 de dezembro, o Estado contava com 2.147 casos confirmados, sendo a maioria em Alfredo Chaves (744), Iconha (320) e Laranja da Terra (198).

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