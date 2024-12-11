Morte em Cariacica: casal usava rede social para exibir 'grau' de moto

Atualização
12/12/2024 - 10:30
Após publicação desta matéria, Thearlly Feu Santana passou por audiência de custódia na quarta-feira (11) e foi solto. O texto foi atualizado.
Vítimas de um acidente de moto no bairro Santana, em Cariacica, Thearlly Feu Santana, de 20 anos, e Beatriz Santos da Silva, de 18, usavam as redes sociais para exibir o "grau" de moto, manobra em que o motociclista empina o veículo e fica apenas sobre uma das rodas. Em alguns vídeos publicados pelos dois, é possível notar que eles não usavam capacete de proteção. Na maioria das gravações, o piloto aparece de chinelo – o que é proibido na condução do veículo. Na quarta-feira (11), Thearlly Feu Santana foi solto após decisão do juiz Daniel Peçanha Moreira em audiência de custódia.
Foi durante a execução da manobra que os dois sofreram um acidente. Thearlly chegou a ser socorrido e levado para um hospital antes de ser preso, mas Beatriz não resistiu e faleceu dentro da ambulância. A prática de "grau" é proibida.
Era Thearlly Feu Santana quem guiava a moto no momento do acidente - assim como em todos os vídeos publicados. Um vídeo gravado por uma câmera na rua mostra o momento em que o motociclista perde o controle do veículo enquanto dava um "grau" e invade a contramão. Ele passou direto, desviando do carro, e Beatriz acabou lançada da garupa e atingindo um automóvel, que trafegava no sentido contrário da via.
O motociclista de 20 anos foi preso após realizar a manobra que terminou com a morte da esposa dele. Conforme apurado pela TV Gazeta, Thearlly não tinha habilitação e a moto estava com o licenciamento atrasado.
A Polícia Militar informou nesta quarta-feira (11) que o motociclista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo. Thearlly Feu Santana foi multado, segundo a Polícia Militar, por conduzir veículo automotor com o licenciamento vencido, não possuir CNH, mau estado de conservação do veículo, conduzir motocicleta equilibrando-se em uma roda, transitar pela contramão de direção com sentido duplo. A moto foi guinchada.
A Polícia Civil informou que o motociclista foi autuado em flagrante por "matar alguém na direção de veículo automotor, realizando exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente em via pública". Segundo a corporação, Thearlly seria encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que recebesse alta médica.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, confirmou que Thearlly Feu Santana foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (11).
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, foi encaminhado pelo SAMU para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Outras ocasiões em que o "grau" terminou em prisão ou morte no Espírito Santo:
- Em maio de 2024: um jovem de 21 anos foi preso no interior de Cachoeiro de Itapemirim após empinar a moto na frente de uma viatura da Guarda Municipal. Uma pessoa que estava na garupa chegou a chamar os agentes para uma perseguição
- Em dezembro de 2023: cinco jovens foram levados para a delegacias na Grande Vitória por adulteração em veículos, velocidade incompatível e participação em "rolezinhos". Parte do grupo estava empinando motos e incomodando moradores do bairro Santo Antônio, em Cariacica
- Em outubro de 2023: um jovem de 20 anos foi preso após ser flagrado fazendo manobras perigosas, como o "grau", na zona rural de Alegre. Ele foi autuado por direção perigosa, mas foi liberado após pagar fiança
- Em janeiro de 2023: um motoboy de 30 anos morreu após ser atingido por jovens que empinavam motos em Cachoeiro de Itapemirim. Os dois estavam em velocidade incompatível, invadiram a contramão e atingiram Jamilson Roque Ventura
- Em janeiro de 2022: faixas foram estendidas alertando e ameaçando motociclistas que costumam empinar motos na região da Grande São Pedro, em Vitória. "Sujeito a cacete", indicavam as faixas