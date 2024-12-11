Morte em Cariacica: casal usava rede social para exibir 'grau' de moto

Atualização Após publicação desta matéria, Thearlly Feu Santana passou por audiência de custódia na quarta-feira (11) e foi solto. O texto foi atualizado.

Era Thearlly Feu Santana quem guiava a moto no momento do acidente - assim como em todos os vídeos publicados. Um vídeo gravado por uma câmera na rua mostra o momento em que o motociclista perde o controle do veículo enquanto dava um "grau" e invade a contramão. Ele passou direto, desviando do carro, e Beatriz acabou lançada da garupa e atingindo um automóvel, que trafegava no sentido contrário da via.

Thearlly Feu Santana, de 20 anos, e Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, estavam juntos na moto no momento do acidente Crédito: Montagem | Instagram

O motociclista de 20 anos foi preso após realizar a manobra que terminou com a morte da esposa dele. Conforme apurado pela TV Gazeta, Thearlly não tinha habilitação e a moto estava com o licenciamento atrasado.

A Polícia Militar informou nesta quarta-feira (11) que o motociclista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo. Thearlly Feu Santana foi multado, segundo a Polícia Militar, por conduzir veículo automotor com o licenciamento vencido, não possuir CNH, mau estado de conservação do veículo, conduzir motocicleta equilibrando-se em uma roda, transitar pela contramão de direção com sentido duplo. A moto foi guinchada.

A Polícia Civil informou que o motociclista foi autuado em flagrante por "matar alguém na direção de veículo automotor, realizando exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente em via pública". Segundo a corporação, Thearlly seria encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que recebesse alta médica.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, confirmou que Thearlly Feu Santana foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (11).

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, foi encaminhado pelo SAMU para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Outras ocasiões em que o "grau" terminou em prisão ou morte no Espírito Santo: