Jovem empina moto em estrada, grava no celular e acaba preso em Alegre

Um jovem de 20 anos acabou detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (18) após ser flagrado fazendo manobras perigosas em Rodovia Governador Eurico Resende, na zona rural de Alegre , no Sul do Estado. Ele estava na companhia de outro motociclista, que fugiu após os militares darem voz de parada.

O flagrante foi feito durante patrulhamento, como mostra um vídeo que era gravado no celular do rapaz detido. Os militares se deparam com duas motocicletas, colocando em risco outras pessoas. Os pilotos, segundo a polícia, faziam manobras perigosas, empinando a motocicleta, conduzindo na contramão, arrastando pneus, andando em zigue-zague, invadindo a mão contrária e realizando frenagem brusca.

Diante do flagrante de crime de trânsito, a polícia pediu que parassem, porém eles fugiram. Um dos suspeitos, 20 anos, que pilotava uma Honda/CG 160 Fan de cor vermelha, foi alcançado e abordado. Ele estava com a CNH vencida.

A motocicleta foi guinchada para o pátio credenciado do Detran. Já o motociclista foi levado para a delegacia Regional de Alegre.