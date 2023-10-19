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Deu "grau" e deu ruim

Jovem empina moto em estrada, grava no celular e acaba preso em Alegre

De acordo com a polícia, o homem de 20 anos e outro motociclista colocavam as pessoas em risco, empinando a moto, além de trafegar em zigue-zague; ela ainda estava com a CNH vencida
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 out 2023 às 10:33

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 10:33

Um jovem de 20 anos acabou detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (18) após ser flagrado fazendo manobras perigosas em Rodovia Governador Eurico Resende, na zona rural de Alegre, no Sul do Estado. Ele estava na companhia de outro motociclista, que fugiu após os militares darem voz de parada.
O flagrante foi feito durante patrulhamento, como mostra um vídeo que era gravado no celular do rapaz detido. Os militares se deparam com duas motocicletas, colocando em risco outras pessoas. Os pilotos, segundo a polícia, faziam manobras perigosas, empinando a motocicleta, conduzindo na contramão, arrastando pneus, andando em zigue-zague, invadindo a mão contrária e realizando frenagem brusca.
Diante do flagrante de crime de trânsito, a polícia pediu que parassem, porém eles fugiram. Um dos suspeitos, 20 anos, que pilotava uma Honda/CG 160 Fan de cor vermelha, foi alcançado e abordado. Ele estava com a CNH vencida.
A motocicleta foi guinchada para o pátio credenciado do Detran. Já o motociclista foi levado para a delegacia Regional de Alegre.
O rapaz contou que estava no local realizando manobras e equilibrando-se em uma das rodas para gerar vídeos para postar nas redes sociais que o celular estava apoiado na guia da via filmando todas manobras. A Polícia Civil disse que o suspeito, de 20 anos foi autuado em flagrante por direção perigosa e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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