Jovem empina moto, chama agentes da Guarda para perseguição e é preso

Ele foi autuado em flagrante por desacato a funcionário público, posse de drogas para consumo pessoal e por dirigir veículo sem permissão ou habilitação

Um jovem de 21 anos acabou preso durante a noite de sexta-feira (24) no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, após empinar a moto que pilotava na frente de uma viatura da Guarda Municipal.

Em um primeiro momento, a equipe da Guarda não conseguiu fazer o acompanhamento da motocicleta, no entanto, poucos minutos depois, o rapaz voltou com uma pessoa na garupa, que seria o dono do veículo, e passou em frente à viatura em alta velocidade, gesticulando com a mão, chamando os agentes para persegui-lo.