Motoboy morre ao ser atingido por jovens que empinavam motos em Cachoeiro

Um motoboy morreu após um acidente na noite deste sábado (28), em Cachoeiro de Itapemirim. Jamilson Roque Ventura, de 30 anos, foi atingido por outra moto na Rodovia Ricardo Barbieri, no bairro Aeroporto, e não resistiu aos ferimentos. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que as outras duas pessoas envolvidas no acidente, que vinham em sentido contrário, faziam manobras, uma delas empinando a sua moto, quando colidiram com o motociclista. De acordo com a Polícia Civil, os dois ficaram em estado grave e um deles veio a falecer na manhã deste domingo (29)
Segundo relato de testemunhas à PRF, um dos condutores das duas motocicletas seguia pela rodovia, realizando malabarismo e equilibrando-se em apenas uma roda (empinando a moto), quando ambos perderam o controle. Os dois, que estariam em velocidade incompatível, invadiram a contramão e colidiram frontalmente com o motoboy.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e posteriormente liberado para os familiares. As outras duas pessoas envolvidas no acidente foram socorridas em estado grave, e uma delas faleceu na manhã deste domingo (29), no hospital.
Conhecidos do motoboy dizem que ele era chamado de “Gaguinho” e trabalhava com entregas em Cachoeiro. Na madrugada deste domingo (29), por volta da meia-noite, um grupo de motociclistas fez um buzinaço no local do acidente, em protesto ao ocorrido.
“A gente sempre trabalha muito certinho nas entregas, infelizmente terceiros que vão bater racha, vão brincar, vão acelerar, acabam prejudicando a gente”, afirma um dos motociclistas que prefere não se identificar.