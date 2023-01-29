Motoboy morre ao ser atingido por jovens que empinavam motos em Cachoeiro

Acidente com motos no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

Um motoboy morreu após um acidente na noite deste sábado (28), em Cachoeiro de Itapemirim . Jamilson Roque Ventura, de 30 anos, foi atingido por outra moto na Rodovia Ricardo Barbieri, no bairro Aeroporto, e não resistiu aos ferimentos. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que as outras duas pessoas envolvidas no acidente, que vinham em sentido contrário, faziam manobras, uma delas empinando a sua moto, quando colidiram com o motociclista. De acordo com a Polícia Civil, os dois ficaram em estado grave e um deles veio a falecer na manhã deste domingo (29)

Segundo relato de testemunhas à PRF, um dos condutores das duas motocicletas seguia pela rodovia, realizando malabarismo e equilibrando-se em apenas uma roda (empinando a moto), quando ambos perderam o controle. Os dois, que estariam em velocidade incompatível, invadiram a contramão e colidiram frontalmente com o motoboy.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e posteriormente liberado para os familiares. As outras duas pessoas envolvidas no acidente foram socorridas em estado grave, e uma delas faleceu na manhã deste domingo (29), no hospital.

Conhecidos do motoboy dizem que ele era chamado de “Gaguinho” e trabalhava com entregas em Cachoeiro. Na madrugada deste domingo (29), por volta da meia-noite, um grupo de motociclistas fez um buzinaço no local do acidente, em protesto ao ocorrido.