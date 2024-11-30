PM faz operação contra 'rolezinho' com moto barulhenta em Piúma Crédito: Divulgação- Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar acabou com o “rolezinho” de motos que acontecia na Praça Dona Carmen, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a PM, motociclistas estavam fazendo manobras perigosas em local com intensa movimentação de pessoas, no dia da inauguração da decoração de natal da cidade.

Um policial militar de folga presenciou o fato e acionou os militares que estavam de serviço. “Cerca de 70 motociclistas realizavam manobras perigosas, dirigiam de forma irregular e utilizavam velocidade excessiva. Diante disso, acionei as viaturas da Polícia Militar de Iconha, Piúma e Anchieta. Ao perceberem a chegada das autoridades, os motociclistas tentaram fugir.”, contou o major Cavati, comandante da PM da cidade.

Como resultado da ação, um menor foi apreendido, pois estava em uma motocicleta com placa adulterada e um homem sem habilitação, foi identificado, mas fugiu após saber que seria preso. O veículo dele apresentava licenciamento atrasado e o condutor recusou-se a realizar o teste do bafômetro.