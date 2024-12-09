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Confusão

Condutor de moto é preso após brigar com policiais em São Mateus

Segundo a polícia, após verificarem que o homem não possuía CNH, foi informado que o veículo seria guinchado, o que revoltou o suspeito. Na sequência, ele partiu para cima dos militares

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 18:27

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

09 dez 2024 às 18:27
Um homem de 23 anos entrou em luta corporal com policiais militares na manhã desta segunda-feira (9), no bairro Cacique, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Em nota, a PM informou que após abordar o indivíduo conduzindo uma moto em atitude suspeita, verificou-se que o condutor não possuía CNH ou permissão para conduzir o veículo.
Ao ser informado que a moto seria guinchada ao pátio, ele então seguiu na direção de um dos militares tentando pegar a chave da moto que estava com o policial, entrando em luta corporal com o PM, que precisou usar a força para imobilizar o rapaz.
Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo subiu em cima de uma praça, mas foi alcançado e abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele.
Durante a verificação e procedimentos administrativos de trânsito, foi verificado que ele não possuía CNH ou permissão para conduzir a moto. A PM informou que o veículo estava com o licenciamento atrasado e a cor havia sido mudada, fato constatado ao consultar o sistema do Detran. A motocicleta era de cor vermelha, estando adulterada para preta.
Neste momento, o abordado foi informado que a moto seria guinchada ao pátio, conforme as normas do Código Nacional de Trânsito (CTB). A corporação disse que ele seguiu na direção de um dos militares tentando pegar a chave da moto que estava com o policial, entrando em luta corporal com o PM e gritando que a moto não seria apreendida.
A PM disse, em nota, que foi necessário a intervenção de outros militares e o uso de força da força para imobilizar o indivíduo, que estava violento e agressivo.
Após a imobilização do homem, ele recebeu voz de prisão, mas a PM informou que ele continuou resistindo, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura. O indivíduo foi encaminhado para a 18ª Regional.
A reportagem procurou pela Polícia Civil para obter informações sobre a autuação do conduzido. Mas a corporação informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus.

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