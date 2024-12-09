Acidente de moto com três pessoas termina em morte em Mucurici

Um acidente de moto acabou em morte na localidade

na localidade de Alto Bonito, em

,

, na manhã de domingo (8). Segundo a

, quem pilotava a moto era um adolescente de 16 anos — portanto sem habilitação para conduzir o veículo. Ele acabou morrendo após a queda. Outro ponto que chama atenção é que ele transportava duas passageiras — que ficaram feridas.