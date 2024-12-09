Acidente de moto com três pessoas termina em morte em Mucurici

Um acidente de moto acabou em morte na localidade na localidade de Alto Bonito, em Mucurici, Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (8). Segundo a Polícia Militar, quem pilotava a moto era um adolescente de 16 anos — portanto sem habilitação para conduzir o veículo. Ele acabou morrendo após a queda. Outro ponto que chama atenção é que ele transportava duas passageiras — que ficaram feridas.
As idades das meninas não foram divulgadas, mas uma delas contou à PM que o trio retornava de uma festa, e que o adolescente tentou mexer no retrovisor da moto em movimento, quando se desequilibrou e bateu contra uma uma árvore. Com o impacto, todos foram arremessados.
As feridas foram atendidas por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para hospital na cidade. O corpo do adolescente foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.