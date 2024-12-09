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Acidente de moto com três pessoas termina em morte em Mucurici

Uma das vítimas contou à PM que o trio retornava de uma festa, e que o adolescente tentou mexer no retrovisor da moto em movimento, quando se desequilibrou

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 13:12

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 dez 2024 às 13:12
Um acidente de moto acabou em morte na localidade na localidade de Alto Bonito, em MucuriciNorte do Espírito Santo, na manhã de domingo (8). Segundo a Polícia Militar, quem pilotava a moto era um adolescente de 16 anos — portanto sem habilitação para conduzir o veículo. Ele acabou morrendo após a queda. Outro ponto que chama atenção é que ele transportava duas passageiras — que ficaram feridas. 
As idades das meninas não foram divulgadas, mas uma delas contou à PM que o trio retornava de uma festa, e que o adolescente tentou mexer no retrovisor da moto em movimento, quando se desequilibrou e bateu contra uma uma árvore. Com o impacto, todos foram arremessados.
As feridas foram atendidas por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para hospital na cidade. O corpo do adolescente foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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