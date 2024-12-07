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Acidente na ES 165 em Afonso Cláudio mata uma pessoa e fere outras duas

Motorista de caminhão que transportava botijas de gás perdeu o controle da direção, iniciando série de colisões que envolveu três carros e um outro caminhão

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 14:18

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

07 dez 2024 às 14:18
Um acidente envolvendo dois caminhões e três carros matou uma pessoa e feriu outras duas na ES 165, em Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, na sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, o motorista de um caminhão que transportava botijas de gás perdeu o controle da direção ao descer a serra na localidade de Fazenda Guandu, iniciando a série de colisões a seguir:
  • Ao descer desgovernado, colidiu contra a traseira de um Honda (modelo não informado)
  • Invadiu a contramão e atingiu um caminhão Ford Cargo
  • Bateu em um Volkswagen Voyage
  • As botijas foram arremessadas e atingiram um Fiat Strada
O motorista do caminhão Ford Cargo, de 32 anos, acabou morrendo dentro de uma ambulância do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O nome dele não foi divulgado. O condutor do caminhão que transportava as botijas e o carona ficaram feridos e foram levados ao Hospital Padre Máximo, na cidade vizinha de Venda Nova do Imigrante. Os ocupantes dos veículos menores não se feriram. Imagens captadas por câmeras de videomonitoramento e obtidas por A Gazeta registraram o momento do acidente. Confira:
O corpo do motorista foi levado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Por ser um acidente fatal, o caso será investigado pela Polícia Civil, mas não foram fornecidas informações sobre o encaminhamento a ser dado posteriormente ao motorista que transportava botijas de gás.

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