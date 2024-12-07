Justiça condena homem a 90 anos de prisão por acidente com morte no ES

- R$ 100 mil para o marido, por danos morais e estéticos, tendo em vista as cicatrizes deixadas pelo acidente;
- R$ 100 mil para uma das filhas, pelos mesmos motivos;
- R$ 60 mil para outra filha, por danos morais;
- R$ 30 mil para cada um dos genitores de Silvane, totalizando R$ 60 mil;
- Mais R$ 27 mil para o marido, por danos materiais, em razão da destruição do veículo da família. Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.
A tragédia
Resumo do caso
■ O acidente aconteceu no Dia das Mães de 2021. O veículo da família de Silvane seguia no sentido São Mateus quando foi atingido na traseira pelo carro de Hélio, no quilômetro 144 da BR 101 em Linhares.
■ Com a força do impacto, os carros saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira. Silvane morreu no local. O marido dela e duas filhas ficaram feridos.
■ Hélio fugiu do local do acidente e voltou para uma casa de eventos, onde foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu positivo, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).