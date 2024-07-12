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Pão, bombom e enxaguante bucal: como reage o bafômetro após consumo destes produtos

A equipe da TV Gazeta esteve nas ruas de Vitória e testou, com um etilômetro, ao lado do Capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), quais produtos têm mais álcool
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 jul 2024 às 19:23

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 19:23

Durante a semana viralizou a informação sobre o pão de forma contêm alto teor alcoólico e podem até afetar o bafômetro. Mas você sabia que outros alimentos também têm esse ‘poder’? Pois é, se for dirigir após comer um bombonzinho depois do almoço ou ter usado um enxaguante bucal se deve ter atenção, pois pode apresentar no bafômetro números acima da tolerância de condução sob efeito de álcool.
A equipe da TV Gazeta esteve nas ruas de Vitória e testou, com um etilômetro, ao lado do Capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), quais produtos têm mais álcool: pão, bombom de licor ou enxaguante bucal. Confira abaixo qual tem mais álcool:

Enxaguante bucal

Apesar de não ser ingerido, o antisséptico bucal é, dos três, o produto que apresenta mais quantidade de álcool no bafômetro. O valor apresentado logo após o teste feito pelo voluntário Élio com a reportagem da TV Gazeta, é de 0,81. Segundo o Capitão Anthony, o valor é suficiente para a pessoa ser autuada por pegar no volante após beber.
O enxaguante bucal é o que marca a maior quantidade de álcool no teste feito pela reportagem da TV Gazeta.
O enxaguante bucal é o que apresenta a maior quantidade de álcool no teste feito pela reportagem da TV Gazeta Crédito: Fernando Estevão

Bombom de licor

O segundo colocado é o bombom recheado com licor. Feito de chocolate, mas com recheio da bebida alcoólica que dá nome ao doce e, normalmente, de sabor de ervas ou frutas, ele apresentou 0,51. O número que aparece no equipamento para medir a quantidade alcoólica no corpo da pessoa é considerada uma dose de álcool, o que pode levar à delegacia, de acordo com o capitão. 
O resultado do licor de 0,51. que segundo o Capitão Anthony, já resulta em uma dose de álcool no bafômetro.
O resultado do licor de 0,51. que segundo o Capitão Anthony, já resulta em uma dose de álcool no bafômetro. Crédito: Fernando Estevão

Pão

Apesar de ser o mais comentado do momento após a pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) mostrar que o pão tem álcool, ele fica em terceiro lugar.
O pão foi a comida com menor teor alcoólico entre os três produtos testados.
O pão foi a comida com menor teor alcoólico entre os três produtos testados. Crédito: Fernando Estevão

Cerveja sem álcool dá positivo?

Conforme o capitão, a cerveja sem álcool, apesar do nome, pode acabar sendo detectada em blitzs da Lei Seca. Ou seja, é preciso ter atenção ao pegar a direção do veículo após beber uma dessas, pois pode acusar no teste. 

O que fazer? 

Caso seja parado em uma blitz e o bafômetro der positivo, mas por consumir algum destes três alimentos, o motorista pode avisar ao policial. "Vamos deixar claro que a pessoa ingeriu o álcool, mas no produto tem e por isso detectou. Usando esse argumento na abordagem, o policial aguarda de 10 a 15 minutos para que esse condutor assopre novamente no bafômetro convencional. Aí vai ver se deu certo ou não, e se vai apresentar o negativo", indicou o agente do BPTran. 

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